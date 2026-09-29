Los cinco títulos que Boca puede ganar antes del 2027

Después de la remontada histórica frente a Racing en el marco de la Copa Argentina, Boca no solo se alza como un claro candidato a quedarse con el certamen, sino que además es un favorito a ganar cada una de las competencias en las cuales se encuentra compitiendo en la actualidad. Son cinco los títulos que puede llegar antes de que la vigente temporada llegue a su fin. Una carrera difícil, pero que ilusiona de gran manera a los hinchas.

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Lo que parecía ser una tarde gris, con un golazo olímpico en el comienzo del partido, se terminó transformando en una noche de festejos y portadora de una ilusión que tiene a los hinchas rezando para que se termine de materializar con el paso de las semanas. Esperan que la celebración de la Navidad se dé en un contexto donde el equipo haya obtenido cinco de los títulos que se encuentran en su objetivo.

Torneo Clausura

A 10 fechas disputadas, Boca se encuentra en el quinto escalón de su grupo y con grandes chances de clasificarse a los octavos de final. La Fase Campeonato comenzará dentro de unas semanas y será a partido único en la cancha del mejor ubicado, pero después se trasladará a escenario neutral. El Xeneize es uno de los candidatos a avanzar de ronda y llegar lo más lejos que se proponga si sabe administrar las cargas.

Trofeo de Campeones

El hecho de ganar el Torneo Clausura le puede entregar a Boca la chance de disputar un partido más en la temporada y ese será la superfinal frente al conquistador del Torneo Apertura, que es Belgrano de Córdoba, que viene de ganarle a River en la final. Se trata de un partido en escenario neutral que probablemente se dispute en la provincia de Santiago del Estero a mediados de diciembre.

Campeón de la Liga

Una de las nuevas consagraciones que la AFA sumó a su calendario deportivo es que el primero de la tabla anual cuenta con grandes chances de consagrarse campeón. El Xeneize se encuentra en el tercer lugar con 47 unidades, mientras que el primero es Independiente Rivadavia con 51 puntos. El hecho de avanzar de ronda en el Torneo Clausura puede darle al equipo puntos extras que sus competidores no podrían sumar.

Copa Argentina

Como se mencionó, el hecho de haberle dado vuelta un resultado a Racing después de estar 2-0 abajo en el marcador permite clasificar a Boca como un claro candidato a quedarse con el Trofeo. Pero antes de llegar a la final tendrá que medirse con Banfield en la semifinal, que todavía no dispone de día, hora y mucho menos de sede.

Copa Sudamericana

Se trata del plato fuerte de todos los campeonatos en los que Boca se mantiene vivo y peleando. El hecho de tener que medirse con Vasco da Gama en la instancia de semifinal permite pensar que es un serio candidato y mucho más después de haber eliminado a San Pablo en Brasil. Si obtiene la competencia, se clasificará a la Copa Libertadores del próximo año. Lo que puede, de acuerdo con una combinación de resultados, darle una mano a River para que también ingrese al certamen.

¿Y la Recopa de Campeones?

Depende mucho de que Boca se consagre campeón de la Copa Argentina o se quede con la Supercopa Argentina. Este nuevo certamen reúne a los campeones de las mencionadas competencias, pero además se suma al conquistador de la Supercopa Internacional, que es Rosario Central después de ganarle por 3-1 a Estudiantes en una final que tuvo desde golazos, lesionados, fallos arbitrales polémicos y gresca entre jugadores en el vestuario.