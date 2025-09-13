Vingegaard se encamina a ganar la Vuelta a España tras imponerse en la penúltima etapa

FOTO DE ARCHIVO: El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma | Lease a Bike, celebra en el podio con el maillot rojo tras la etapa 18 de la Vuelta a España

El ciclista danés Jonas Vingegaard se encamina a la victoria en la Vuelta a España de 2025 al aumentar su ventaja en la clasificación general con una victoria el sábado en la penúltima etapa, dejando atrás a su rival más cercano João Almeida en el último kilómetro.

Vingegaard, dos veces ganador del Tour de Francia y subcampeón de la Vuelta en 2023, se llevó su tercera etapa de la carrera de este año con estilo, revalidando su etiqueta de favorito antes de la carrera.

Después de casi tres semanas de carrera, la Vuelta y la etapa 20, de 165,6 km desde Robledo de Chavela, se reducían a los últimos y agotadores kilómetros hasta la cima de Bola del Mundo, y Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, no se limitó a defender su maillot rojo, sino que buscó la gloria.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El portugués Almeida, de UAE Team Emirates XRG, comenzó el día 44 segundos por detrás del danés, pero no tenía piernas para desafiarle y se quedó en quinta posición en la etapa, 22 segundos por detrás de Vingegaard, que mantiene una ventaja de un minuto y 16 segundos de cara a la etapa final del domingo a Madrid.

"Lo intenté, no tenía nada que perder", dijo Almeida. "Me he sentido al límite durante toda la etapa, las sensaciones no eran las mejores".

El compañero de equipo de Vingegaard y ganador en 2023, Sepp Kuss fue segundo en la etapa, a 11 segundos del ganador, con el australiano Jai Hindley, de Red Bull-BORA Hansgrohe, en tercera posición.

Después de que una numerosa escapada se redujo a dos hombres, Mikel Landa y Giulio Ciccone fueron alcanzados a falta de tres kilómetros y comenzó la verdadera carrera, con los líderes de la clasificación general luchando no sólo por la victoria en la etapa, sino por la gloria final.

Cinco corredores estaban en cabeza, los cuatro primeros de la general junto con Kuss, y, con la responsabilidad sobre Almeida, Vingegaard se mantuvo protegido a la espera de un ataque que nunca llegó.

Vingegaard aprovechó su oportunidad y nadie pudo seguir el ritmo del danés de 28 años. Después de perder ante Almeida en la cima del Angliru en la etapa 13, esta victoria tuvo un sabor aún más dulce para el líder.

"Quería ganar en Bilbao y en el Angliru, pero la Bola del Mundo también es muy especial", dijo Vingegaard.

"Hoy me he sentido mucho mejor que en las últimas llegadas en alto. Estoy muy contento de cómo han ido las cosas y de cómo ha trabajado el equipo a lo largo de estas tres semanas".

"Al final no me sentía al límite y en el último kilómetro decidí ir a por la etapa. Los últimos 300 metros fueron increíblemente duros. No creo que las cosas cambien mañana, espero conservar el maillot rojo".

El británico Tom Pidcock, de Q36.5 Pro Cycling Team, aguantó a duras penas el ataque de Hindley y entró cuarto, conservando el tercer puesto de la general con una diferencia de 30 segundos respecto al australiano, y parece encaminado a conseguir su primer podio en una Gran Vuelta.

MÁS PROTESTAS

En una Vuelta que ha visto numerosas interrupciones causadas por manifestantes pro palestinos, la etapa del sábado no se libró del todo, y los corredores tuvieron que sortear a un gran grupo de manifestantes en la carretera a falta de 18 km para el final.

Durante la contrarreloj por equipos de la quinta etapa, unos manifestantes con banderas palestinas detuvieron a los corredores del Israel-Premier Tech.

La etapa 11, en Bilbao, se detuvo a falta de tres kilómetros debido al bloqueo de la carretera por parte de manifestantes, mientras que la línea de meta de la etapa 16 se cambió a mitad de la carrera por una pancarta situada a 8 kilómetros de la meta.

Las autoridades españolas han desplegado medidas de seguridad extraordinarias para la etapa final del domingo en la capital, con la esperanza de que la Vuelta pueda llegar a su final programado.

Con información de Reuters