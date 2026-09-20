Chocó contra un ciervo y murió a los 36 años: dolor infinito en el ciclismo mundial

El ciclista alemán Max Riese murió a los 36 años después de chocar contra un ciervo en una bajada a alta velocidad cerca de la zona de Salzburgo, Austria, donde vivía. La noticia desató una conmoción muy grande no sólo en el ciclismo, sino en el ambiente del deporte en general. El europeo fue una figura clave en su disciplina: ganó la Hellenic Mountain Race en mayo del 2026 y era el dueño del récord mundial del Triple Everesting.

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La violencia del impacto fue tal que su bicicleta quedó destrozada. Una conductora que pasaba por el lugar lo encontró gravemente herido a un costado del camino y llamó a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde para salvarle la vida y falleció unos instantes más tarde. De acuerdo con los testimonios de la policía y allegados del deportista, el animal cruzó la ruta en el momento en que Riese descendía a gran velocidad.

Entre las pruebas que confirmaron la hipótesis del impacto con el animal, se encontraron pelos del ciervo adheridos al maillot del ciclista. El choque fue tan devastador que la estructura de la bicicleta no resistió. De esta manera, el ciclismo de ultra-resistencia mundial está de luto por estas horas.

El comunicado de GravGrav, la organización fundada por Max Riese

GravGrav, la organización que el propio Riese había fundado para promover el ciclismo de ultra-endurance en gravel y montaña, fue la encargada de informar oficialmente su muerte. El comunicado fue durísimo: “Max era un alma excepcional. Se preocupaba profundamente por las personas y por la comunidad que lo rodeaba. Deja un vacío irreemplazable, en la comunidad en su conjunto, para GravGrav, pero sobre todo para su familia, para Lisa y sus seres queridos”. Y completaron: “Sigamos montando, explorando, uniendo a la gente y manteniendo viva la comunidad que tanto le importaba a Max. Nos vemos, Max”.

Murió Max Riese, ciclista alemán, tras chocar contra un ciervo.

La carrera de Riese estaba en su mejor momento

Después de haber ganado la Hellenic Mountain Race en mayo pasado, en agosto había conseguido el segundo puesto en la Silk Road Mountain Race, dos de las pruebas más exigentes del calendario internacional de ultra-ciclismo. Además, tenía previsto participar en la Taurus Mountain Race, carrera a la que ya lamentablemente no llegó a competir.

Por si fuese poco, el fallecido deportista teutón estableció un impresionante récord mundial en la modalidad conocida como “Triple Everesting”: subir y bajar la misma cuesta en bicicleta hasta acumular 26.544 metros de desnivel positivo, equivalente a tres veces la altura del monte Everest. A diferencia de otras disciplinas, en esta prueba las pausas para comer o dormir cuentan dentro del tiempo total, lo que convierte cada minuto en un factor decisivo. Riese completó ese desafío cerca de su hogar, en los alrededores de Salzburgo.

El cuarto puesto que había logrado en el Tour Divide del año anterior —considerada la prueba reina del ultra-bikepacking— completaba el perfil de un deportista que había llegado a la élite de su disciplina.

Los logros y mejores resultados de Riese en el ciclismo

Récords y victorias principales:

Récord Mundial de Triple Everesting (2025): Estableció un impresionante récord mundial al ascender y descender 95 veces la colina de Gaisberg, cerca de Salzburgo. Acumuló 26,553 metros de desnivel positivo (tres veces la altura del Monte Everest) y 479 km en un tiempo continuo de 37 horas y 37 minutos , superando la marca anterior por casi tres horas.

Estableció un impresionante récord mundial al ascender y descender 95 veces la colina de Gaisberg, cerca de Salzburgo. Acumuló (tres veces la altura del Monte Everest) y 479 km en un tiempo continuo de , superando la marca anterior por casi tres horas. 1.º puesto en la Hellenic Mountain Race (2026): Se coronó campeón absoluto en mayo de 2026 de esta brutal carrera off-road en Grecia de aproximadamente 915 kilómetros y unos 30,000 metros de desnivel, completándola en 3 días, 13 horas y 5 minutos .

Se coronó campeón absoluto en mayo de 2026 de esta brutal carrera off-road en Grecia de aproximadamente 915 kilómetros y unos 30,000 metros de desnivel, completándola en . 2.º puesto en la Silk Road Mountain Race (2026): Logró la segunda posición en agosto de 2026 en Kirguistán, una de las competencias de ultra-ciclismo más duras del mundo, con un tiempo de 8 días, 14 horas y 10 minutos a través de 2,062 kilómetros de terreno agreste.

Logró la segunda posición en agosto de 2026 en Kirguistán, una de las competencias de ultra-ciclismo más duras del mundo, con un tiempo de a través de 2,062 kilómetros de terreno agreste. 1.º puesto en Sneak Peaks Adventure (2024): Llegó en primera posición en la ruta "Adventure" registrando un tiempo total de 133 horas y 39 minutos.

Otros resultados destacados: