Desgarrador: así se enteraron al aire de Crónica TV de la muerte de Chiche Gelblung

Crónica TV interrumpió su programación para comunicar la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung, uno de los periodistas históricos del canal. El anuncio estuvo marcado por la emoción y un breve mensaje en pantalla: "Murió Chiche".

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La transmisión habitual quedó momentáneamente interrumpida mientras el canal confirmaba el fallecimiento del periodista, ocurrido este miércoles a los 82 años.

La responsabilidad de ponerle voz al anuncio estuvo a cargo de Gustavo Chapur, quien se encontraba al frente de La Primera. Visiblemente conmovido, el conductor confirmó la noticia y despidió a quien había sido compañero del canal. "Murió Chiche. Murió Chiche Gelblung, nuestro compañero, maestro, leyenda del periodismo argentino", expresó Chapur.

La despedida de Crónica TV

Luego de confirmar la muerte, Chapur continuó con un homenaje al periodista y destacó el vínculo que había construido con distintas generaciones de profesionales de los medios. "Finalmente partió nuestro querido Chiche", expresó el conductor, quien remarcó además la importancia que Gelblung tuvo para quienes compartieron espacios de trabajo con él. En medio de la emoción por la noticia, Chapur sintetizó el sentimiento del canal con una frase: "Chiche para siempre".

La placa con la que anunciaron la muerte de Chiche Gelblung en Crónica.

El periodista también recordó el "privilegio" de haber trabajado junto a Gelblung y destacó su enorme conocimiento. "Tanto hemos aprendido aquellos que hemos tenido el privilegio, la suerte de haber laburado un poquito al lado suyo", sostuvo.