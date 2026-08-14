Un ciclista británico muere en un accidente durante la Volta a Portugal

Imagen de archivo de policías vigilando una etapa del Tour de Francia en Cholet, Francia.

​El ciclista británico Finlay Tarling falleció tras un accidente ocurrido durante la ‌octava etapa ‌de la Volta a Portugal, informó su equipo el viernes.

Tarling, de 19 años, era un especialista galés en contrarreloj que se había incorporado al NSN Development Team el año pasado.

"Nos ​parte el ⁠corazón anunciar el fallecimiento de Finlay ‌Tarling hoy en la Volta ⁠a Portugal", declaró ⁠su equipo. "Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero, sobre todo, era ⁠un hijo, un hermano y ​un amigo para muchísimas ‌personas. Le echaremos mucho ‌de menos".

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Los responsables de la carrera ⁠declararon en un comunicado que "la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo ​expresan ‌su más sentido pésame a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a ⁠todos sus amigos y seres queridos".

"A la luz de este trágico suceso, la carrera se neutralizará hasta llegar a Fafe y, como muestra de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del ‌podio prevista para hoy", indicó.

La cadena portuguesa RTP informó que Tarling fue atropellado por un automóvil ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

El ‌presidente portugués, António José Seguro, expresó sus condolencias y afirmó que la muerte de ‌Tarling ⁠había "sumido en el luto al pelotón, a la prueba y ​al país anfitrión".

Con información de Reuters