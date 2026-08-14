Un ciclista británico muere en un accidente durante la Volta a Portugal

El ciclista británico Finlay Tarling falleció tras un accidente ocurrido durante la octava etapa de la Volta a Portugal, informó su equipo el viernes.
Tarling, de 19 años, era un especialista galés en contrarreloj que se había incorporado al NSN Development Team el año pasado.
"Nos parte el corazón anunciar el fallecimiento de Finlay Tarling hoy en la Volta a Portugal", declaró su equipo. "Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero, sobre todo, era un hijo, un hermano y un amigo para muchísimas personas. Le echaremos mucho de menos".
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Los responsables de la carrera declararon en un comunicado que "la organización de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan su más sentido pésame a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos".
"A la luz de este trágico suceso, la carrera se neutralizará hasta llegar a Fafe y, como muestra de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio prevista para hoy", indicó.
La cadena portuguesa RTP informó que Tarling fue atropellado por un automóvil ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.
El presidente portugués, António José Seguro, expresó sus condolencias y afirmó que la muerte de Tarling había "sumido en el luto al pelotón, a la prueba y al país anfitrión".
Con información de Reuters