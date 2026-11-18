Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó un divertido momento en pleno partido de la Selección Argentina ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El arquero campeón de todo con la "Albiceleste" chicaneó a Maxi López después de uno de los goles del equipo de Lionel Scaloni que marcó Nico Paz. El marplatense no dudó en picantear al exdelantero de River Plate que trabajaba para Telefe atrás de uno de los arcos.

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"No la metías esa vos, esa no la metías...", lanzó el guardameta contra el exjugador del Barcelona después de que la joya del Como de Italia convierta el 3 a 0 parcial del combinado nacional. "Sí, olvidate", le contestó el ex Milan. López lo compartió en sus redes y escribió: "Ya es la segunda vez que el Dibu me pulentea así (me busca siempre cuando hay un golazo). A su vez, cerró diciendo "alguno metía, che, pero por favor". Luego el seleccionado siguió marcando goles y triunfó por 7 a 0 para darle un punto final al año 2026.

Cómo fue el 2026 de la Selección Argentina

La "Albiceleste" disputó un total de 17 partidos a lo largo del año entre amistosos y Mundial 2026. Las únicas dos derrotas tuvieron lugar ante España el domingo 19 de julio en la final de la Copa del Mundo y contra Uruguay el pasado viernes 13 de noviembre en La Bombonera. A su vez, no cosechó empates y los 15 encuentros restantes fueron con victorias (dos de ellas en el alargue). Las más abultadas fueron las conseguidas ante Burkina Faso en octubre y vs. Costa Rica, ambas por 7 a 0, además del 5-0 ante Zambia en Marzo.

Sin dudas, las más importantes fueron durante el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México. En el camino enfrentó a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra para meterse en el duelo decisivo. Más allá de que no pudo coronarse, el equipo de Lionel Scaloni llegó lo más lejos posible en un certamen con formato renovado y enfrentando rivales que lo complicaron.

La Selección Argentina cerró el 2026 con la goleada por 7 a 0 ante Costa Rica en Córdoba

Qué se viene en 2027 para la Selección Argentina

Con este compromiso ante Costa Rica donde el elenco nacional goleó por 7 a 0 con los tantos de Nico Paz (2), Julián Álvarez (2), Franco Mastantuono (2) y Alexis Mac Allister, el equipo cerró su participación en la fecha FIFA y la próxima vez que salga a la cancha será recién en marzo del 2027. En dicho año en que también comenzarán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en la que tanto el combinado "Albiceleste" como la "Celeste" y Paraguay ya están clasificados.

Con rivales y fechas todavía por confirmar, la "Albiceleste" volverá a tener rodaje con Lionel Scaloni al frente pero ya sin Walter Samuel en el cuerpo técnico. A su vez, el próximo objetivo importante será en la Copa América 2028, la cual no tiene sede confirmada de manera oficial pero se estima que puede ser en Estados Unidos. Mientras tanto, el DT aprovechará para darle rodaje a varios jugadores juveniles.