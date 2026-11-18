Apenas terminó el encuentro entre la Selección Argentina y Costa Rica, el arquero del equipo que dirige Lionel Scaloni, aseguró que el equipo va a "volver a enamorar" y que la única manera de hacerlo con las tres patas bien plantadas. "Vamos a volver a enamorar, con el Chiqui, Scaloni y los capitanes", dijo Dibu Martínez.
En charla con Sofi Martínez, Dibu Martínez aseguró: "Hay que volver a enamorar a la gente, sé que es un proceso difícil, sin Leo. Eh, pero yo creo que con los directivos, con el cuerpo técnico, con los jugadores vamos a ayudar a a los chicos y a la gente a volver a enamorar". En ese sentido, aseguró que "obviamente con el tema de llenar los estadios de vuelta, sé que es difícil, eh pero en conjunto creo que que con el Chiqui, con el Scaloni y con y con los capitanes vamos a lograr que que volvamos a enamorar a la gente".
Por otro lado agregó: "Y al final tenemos un objetivo que es defender al país, defender a la selección argentina y ganar tres Copas América, para mí es es algo que me seduce". Vale decirq que posiblemente los próximos partidos serán fuera del país y que Argentina volvería a ser local recién a mediados de 2027.
Tres récords del Dibu Martínez en la Selección
- Récord histórico de vallas invictas (Igualado): Con el arco en cero en la victoria ante Costa Rica, alcanzó las 47 vallas invictas con la Albiceleste, igualando la marca histórica de Sergio "Chiquito" Romero.
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Efectividad demoledora en vallas invictas: Mientras que Romero necesitó 96 partidos para llegar a esa cifra, el Dibu lo consiguió en apenas 71 presentaciones, lo que representa una efectividad cercana al 65,7% de partidos sin recibir goles.
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Especialista absoluto en tandas de penales: Es el arquero con más penales atajados en definiciones mano a mano con la camiseta de la Selección, habiendo intervenido de manera crucial en las clasificaciones y títulos de la Copa América 2021 (frente a Colombia), el Mundial de Qatar 2022 (ante Países Bajos y Francia), y la Copa América 2024 (frente a Ecuador).