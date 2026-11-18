La Selección Argentina volvió al triunfo y mantuvo la racha que tiene de no perder dos partidos seguidos. El equipo de Lionel Scaloni ganó 7-0 a Costa Rica con dos goles de Nico Paz, dos de Julián Álvarez, dos de Franco Mastantuono y el último de Alexis Mac Allister. El equipo argentino hizo muchas variantes y tuvo distintos debuts.

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En el primer tiempo se definió el partido. El mejor jugador del encuentro, sin duda, fue Nico Paz que anotó dos goles en los 45 minutos iniciales y, además, hizo jugar al resto del equipo. Si bien el exnúmero 9 de River, Julián Álvarez, anotó dos tantos, lo del jugador del Como fue excepcional. En el primer tiempo anotó un gol de izquierda y otro de derecha luego de aguantar un par de patadas sobre su humanidad.

Con respecto al delantero salido de River, también anotó dos tantos: uno de ellos después de empujar un centro que vino desde la derecha y, el último, con un potente disparo ante la salida del arquero. Le rompió el arco.

Ya en la segunda etapa, Lionel Scaloni hizo varios cambios pero el más llamativo fue, sin duda, el de Nico Paz con Franco Mastantuono. Sin lugar a dudas, el entrenador considera que los dos juveniles no pueden jugar juntos y el exfutbolista de River ingresó en el segundo tiempo y anotó un verdadero golazo tras amagar hacia su izquierda. Además, ya para el final del encuentro fue Alexis Mac Allister quien anotó el sexto luego de un error en el fondo de Costa Rica. Luego, una vez más, Mastantuono se sacó las ganas y anotó el septimo y su segundo gol personal.

Más allá del resultado final, lo más importante de este nuevo encuentro es que Argentina volvió a demostrar una buen funcionamiento con varios jugadores que empezaron a sumar minutos en la Selección Mayor. Agustín Giay, Román Vega, Mariano Troilo, Maximo Perrone, Nico Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni. El próximo partido de la Selección Argentina será recién en marzo cuando, posiblemente, realice una gira por Asia.