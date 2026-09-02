Chau River: los 5 jugadores que se fueron del club tras la salida de Eduardo Coudet

Tras los pasos de Coudet: quiénes son los futbolistas que se fueron de River después de que el 'Chacho' deje de ser entrenador del club.

La dura eliminación que sufrió River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe provocó la salida de Eduardo Coudet del puesto de entrenador. Después de ese cimbronazo que experimentó la institución de Núñez, varios futbolistas del club arreglaron su salida en el cierre del mercado de pases y aún hay otros que están esperando una oferta para seguir el mismo camino.

{{{htmlAmp}}}

Varias de las bajas que tuvo el 'Millonario' en los últimos días fueron del grupo de los "borrados" que se estaban entrenando por su cuenta en el predio de Avenida Cantilo; sin embargo, la dirigencia de Stéfano Di Carlo también realizó una millonaria venta por la cual Joaquín Freitas, una de las jóvenes promesas del plantel y titular en la mayoría de los partidos durante la etapa del 'Chacho', se marchó al fútbol brasileño.

Quiénes son los futbolistas de River que se fueron tras la salida de Coudet

Giuliano Galoppo

El ex Banfield fue uno de los futbolistas apartados del plantel profesional por decisión institucional y dejó de formar parte de los planes para el segundo semestre. Tras la salida del 'Chacho', avanzó su préstamo hacia Atlanta United de la Major League Soccer: allí estará por 10 meses, hasta junio de 2027, con una opción de compra para el conjunto estadounidense.

Galoppo, sin embargo, tuvo una gran dificultad para irse de River por una cuestión administrativa. El mediocampista ofensivo tenía una sanción de la FIFA de 530.000 dólares por un problema que mantuvo con su ex representante, obstáculo que aún no está resuelto pero sí encaminado.

Kendry Páez

A pesar de la gran expectativa que había generado su llegada desde el fútbol europeo, el talentoso ecuatoriano quedó apartado del plantel y comenzó a entrenarse por separado luego del Mundial 2026 en un contexto marcado por su falta de continuidad. Finalmente, River y Chelsea, dueño de su ficha y desde donde estaba cedido, rescindieron anticipadamente el préstamo y el mediocampista regresó al club inglés, que comenzó a buscarle un nuevo destino. En Núñez disputó 14 partidos, marcó un gol y dio una asistencia.

El ecuatoriano regresó al Chelsea después de disputar apenas 14 partidos en el 'Millonario'.

Germán Pezzella

Pezzella también integró el grupo de futbolistas que Coudet no tenía en cuenta y durante las últimas semanas se entrenó apartado en el predio de Cantilo. El defensor rescindió de común acuerdo su contrato con River el 25 de agosto de 2026, en una desvinculación por la que el club le abonará cerca de dos millones de dólares. Posteriormente, fue anunciado como refuerzo de Peñarol de Uruguay: llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Joaquín Freitas

El caso del joven delantero fue el único que no se trató de un futbolista marginado. Titular en casi todos los partidos del 'Millonario' durante la etapa Coudet, su salida se produjo a partir de una venta a Flamengo por el 80% de sus derechos económicos a cambio de 15 millones de dólares, además de conservar el 20% restante y contemplar bonos por objetivos. Freitas dejó Núñez después de disputar 30 partidos en Primera y marcar un gol.

Matías Galarza Fonda

Este miércoles, el jugador con pasado en Talleres de Córdoba, otro de los marginados en Cantilo, definió su futuro: no seguirá en River y su regreso a las canchas será nada más y nada menos que en el Inter Miami de Estados Unidos en el que juega Lionel Messi. El volante paraguayo que tuvo un gran nivel en el Mundial 2026 de la mano de Gustavo Alfaro continuará su carrera en el equipo de Florida a préstamo con obligación de compra en caso de que cumpla ciertos objetivos.

¿Quiénes se quedaron entrenando en River en el "container"?

De la extensa lista que se había comunicado hace unos meses, sólo quedan entrenándose de manera diferenciada los jugadores Fabricio Bustos y el uruguayo Matías Viña. A la salida de Giuliano Galoppo se sumó en los últimos días la de Kendry Páez, que fue repescado por el Chelsea, y la de Matías Galarza Fonda, cedido a préstamo al Inter Miami.