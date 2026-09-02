Por qué River extiende su mercado de pases gracias a Costantini

El mercado de pases en varias partes del mundo se encuentra a punto de cerrar, pero en River recibieron la noticia de que lo pueden extender un poco más de lo normal. Un beneficio frente a los demás clubes del fútbol argentino, pero se trata de uno que es producto de una mala noticia que genera cierto dolor y mayor preocupación en el cuerpo técnico de Leonardo Ponzio.

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Lo primero a mencionar es que Giorgio Costantini sufrió una nueva rotura de ligamentos cruzados de su rodilla y esto lo obliga a frenar cualquier tipo de actividad profesional, debido a que necesita pasar primero por el quirófano. Una vez superada dicha etapa, comenzará un largo proceso de recuperación en el que tendrá más de seis meses para estar disponible nuevamente y sumar minutos. No es la primera vez que sufre este tipo de lesión y es una señal más de alerta en aquellos jugadores con problemas en dicha zona.

Lo segundo a destacar es que River tiene la posibilidad de presentar en la AFA todos los documentos médicos que certifiquen la lesión del joven jugador. Esto le permitirá ganar una ventana de 10 días para negociar la llegada de un refuerzo. Esto es producto de que se trata de un profesional que firmó al menos una planilla en una oportunidad y que dispone de contrato. Por ende, si se tratara de un juvenil, no sería lo mismo y el tiempo del mercado sería igual al de los demás clubes.

En lo que respecta a las restricciones, el Millonario se puede contactar con cualquier club, ya sea de la Argentina como del exterior, para realizar una operación de traspaso. No hay necesidad de que sea sí o sí un jugador del medio local para reemplazar a Giorgio Costantini, que quedará sin actividad oficial al menos hasta mediados de 2027.

"Momento difícil donde cuesta aceptarlo, pero de eso se trata la vida y la carrera de un jugador de fútbol: caer, pero siempre volver a levantarse. Las veces que sean necesarias. Muchas gracias por los mensajes y por el apoyo. Volveré", escribió el joven en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece con la banda roja en un partido de Reserva.

Los defensores que están en la mira de River

Por ende, River se encuentra en la búsqueda de sumar un refuerzo en la zona de defensa porque entiende que la parte de los centrales es la que más ventaja le da a los adversarios. Lo primero a mencionar es que hay grandes chances de que Lautaro Rivero se marche al fútbol de Medio Oriente. Se estaría trabajando en una propuesta que pertenece a un club de Dubái. Es por ello que en la carpeta aparecen los nombres de Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, y Willer Ditta, de Cruz Azul, que pide 15 millones de dólares para dejarlo marchar.