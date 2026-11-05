Chau Portugal: Cristiano Ronaldo se retiró de la Selección a los 41 años

Cristiano Ronaldo se retiró de la Selección de Portugal a los 41 años, después de 23 temporadas con los colores de la camiseta de su país. Luego de seis Mundiales disputados y tres títulos (una Eurocopa y dos Ligas de las Naciones), el "Bicho" le puso un punto final sin poder conseguir su máximo sueño de ser campeón del mundo.

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A través de un emotivo video en las cuentas oficiales de sus redes sociales, el máximo goleador de la historia del combinado luso (146 tantos) comunicó: “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional". "Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro”, fue la primera parte de su comunicado que duró cinco minutos y tuvo como cortina la canción “O Amor a Portugal”, de Dulce Pontes.

“He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, se despidió el astro.

La historia de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

"CR7" se transformó no solamente en el máximo goleador de la historia de su país, sino que también fue un gran líder, capitán y referente para las generaciones más jóvenes. De hecho, superó a otros cracks que tuvo el elenco luso en la historia como Eusebio, Luis Figo, Rui Costa y Pepe por ejemplo.

Más allá de que le quedó la espina de no haber sido campeón del mundo en las seis oportunidades que tuvo, levantó tres trofeos y este no es un dato menor para un Seleccionado que nunca ha sido potencia en el fútbol. De hecho, conquistó las Nations League 2019 y 2025, además de la Eurocopa 2016.

Quedará en el debe sus participaciones en los Mundiales, que no fueron destacadas más allá de una buena presencia en Rusia 2018 en la fase de grupos. Su mejor resultado allí fue cuando Portugal culminó cuarto en Alemania 2006, con un "Bicho" muy joven de apenas 21 años.

Cristiano Ronaldo es una leyenda absoluta no solamente de Portugal sino también del fútbol en general, con cinco Balones de Oro, cinco Champions League ganadas (máximo artillero del torneo), decenas de trofeos en general y una época dorada tanto en Real Madrid como en Manchester United. También pasó por Sporting Lisboa y Juventus antes de recalar en Al-Nassr de Arabia Saudita.

Los números de Cristiano en Portugal

234 partidos.

146 goles.

45 asistencias.

32 amonestaciones.

1 expulsión.

3 títulos: la Eurocopa 2016 y las Nations League 2019 y 2025.

Adiós Selección de Portugal: Cristiano Ronaldo anunció su retiro a los 41 años (captura Instagram oficial Cristiano Ronaldo).

El triste y polémico final de Cristiano Ronaldo en Portugal

Luego de su flojísimo Mundial 2026, el astro tuvo conflictos con el entrenador Jorge Jesús y con algunos compañeros, como por caso Bruno Fernandes. Incluso, a finales de este año, el Comité Disciplinario del combinado nacional luso penó al capitán con 30 días sin poder asistir a las concentración. Además, lo multó con 255 euros.

Para entender el estallido es necesario remontarse al encuentro disputado en Oslo, donde Portugal se impuso por 2-1 ante Noruega con goles de João Félix y Gonçalo Ramos. En aquel partido, Ronaldo fue relegado al banco de suplentes por decisión táctica de Jorge Jesús.

El problema no radicó únicamente en la suplencia, sino en la dinámica durante el juego: el capitán luso permaneció aproximadamente media hora realizando trabajos de calentamiento al costado del campo de juego sin ingresar un solo minuto. Para colmo de males, al día siguiente el astro no participó de la práctica estipulada para los futbolistas que no habían sumado rodaje.

La "traición" de Jorge Jesús

Según reveló el periodista español Edu Aguirre, quien mantiene una relación amistosa con el atacante, tras el cruce en Oslo existió un pedido de disculpas en privado por parte de Jesús hacia Cristiano. En esa reunión a puertas cerradas —donde también participó el presidente de la federación lusa—, el entrenador se habría comprometido verbalmente a asumir públicamente la responsabilidad del manejo de la situación durante la siguiente conferencia de prensa.

Sin embargo, las declaraciones del DT ante los medios tomaron un rumbo diametralmente opuesto. "Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. 'Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no'. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie". afirmó Jorge de manera categórica.

Estas palabras encendieron la furia de Cristiano Ronaldo, quien interpretó la actitud del estratega como un intento deliberado por marcar autoridad a su costa y mostrarlo ante la opinión pública como "un jugador más". La sensación de traición personal fue el detonante definitivo para poner fin a su estadía en la concentración.

El comunicado de Cristiano

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", publicó en Instagram.

La respuesta final de la Federación

Por su parte, la FPF emitió un escueto parte oficial confirmando que el delantero no se entrenó a la par del grupo, aunque evitó dar detalles sobre el verdadero trasfondo del quiebre. Para confirmar la salida del exjugador del Real madrid, este jueves el seleccionado luso confirmpo que Rafael Leao ya fue confirmado con la número 7, histórico número que llevó CR7.