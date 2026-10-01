Qué pasó con Cristiano Ronaldo en Portugal: el paso a paso del escándalo que terminó en su salida

El trasfondo del choque entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús en Portugal que provocó el abandono inmediato del crack de la concentración.

La Selección de Portugal atraviesa una crisis sin precedentes tras el intempestivo abandono de Cristiano Ronaldo de la concentración en Copenhague. El delantero, de 41 años, tomó la determinación tras un tenso cruce con el entrenador Jorge Jesús, prometiendo revelar la verdad sobre una supuesta traición que dinamitó el vestuario luso antes de los partidos de la UEFA Nations League.

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Pocos minutos después de una rueda de prensa de Jesús, en la que respondió por qué decidió no darle minutos a CR7 ante Noruega tras haberlo hecho preclaentar, Cristiano tomó la decisión de armar sus valijas, abandonar la delegación concentrada en Copenhague y viajar con rumbo a Madrid.

El hecho generó una conmoción inmediata en la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), obligando a su propio presidente, Pedro Proença, a intervenir de urgencia para intentar mediar en una crisis que ya parece no tener retorno por la concatenación de los hechos.

El origen de la discordia: 30 minutos de calentamiento en Oslo

Para entender el estallido es necesario remontarse al encuentro disputado en Oslo, donde Portugal se impuso por 2-1 ante Noruega con goles de João Félix y Gonçalo Ramos. En aquel partido, Ronaldo fue relegado al banco de suplentes por decisión táctica de Jorge Jesús.

El problema no radicó únicamente en la suplencia, sino en la dinámica durante el juego: el capitán luso permaneció aproximadamente media hora realizando trabajos de calentamiento al costado del campo de juego sin ingresar un solo minuto. Para colmo de males, al día siguiente el astro no participó de la práctica estipulada para los futbolistas que no habían sumado rodaje.

La promesa incumplida y la "traición" de Jorge Jesús

Según reveló el periodista español Edu Aguirre, quien mantiene una relación amistosa con el atacante, tras el cruce en Oslo existió un pedido de disculpas en privado por parte de Jesús hacia Cristiano. En esa reunión a puertas cerradas —donde también participó el presidente de la federación lusa—, el entrenador se habría comprometido verbalmente a asumir públicamente la responsabilidad del manejo de la situación durante la siguiente conferencia de prensa.

Sin embargo, las declaraciones del DT ante los medios tomaron un rumbo diametralmente opuesto. "Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. 'Te pondré en el banquillo. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no'. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie". afirmó Jorge de manera categórica.

Estas palabras encendieron la furia de Cristiano Ronaldo, quien interpretó la actitud del estratega como un intento deliberado por marcar autoridad a su costa y mostrarlo ante la opinión pública como "un jugador más". La sensación de traición personal fue el detonante definitivo para poner fin a su estadía en la concentración.

El contundente comunicado de Cristiano Ronaldo

Minutos después de retirarse del Parkenstadion en un vehículo oficial de la Federación, Cristiano Ronaldo utilizó sus redes sociales para fijar postura y despedirse, al menos de forma temporal, del plantel portugués en los partidos de Nations League.

"Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción", publicó en Instagram.

Por su parte, la FPF emitió un escueto parte oficial confirmando que el delantero no se entrenó a la par del grupo, aunque evitó dar detalles sobre el verdadero trasfondo del quiebre. Para confirmar la salida del exjugador del Real madrid, este jueves el seleccionado luso confirmpo que Rafael Leao ya fue confirmado con la número 7, histórico número que llevó CR7.

Una historia gloriosa atravesada por una sombra inesperada

El conflicto resulta aún más impactante dado el recorrido histórico de Cristiano con la camiseta de Portugal, combinado nacional con el que debutó en agosto de 2003 con solo 18 años. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, el atacante se transformó en el máximo referente de su país, encabezando la obtención de los primeros títulos oficiales de la selección: la Eurocopa 2016 y las ediciones de la UEFA Nations League en 2019 y 2025.

Con un récord de 234 partidos internacionales y 146 goles, Cristiano Ronaldo ostenta la marca como el máximo goleador y el futbolista con más presencias en la historia de las selecciones masculinas a nivel mundial. Tras haber competido en seis Copas del Mundo y seis Eurocopas, la historia grande de la leyenda portuguesa afronta hoy su capítulo más oscuro e incierto, con un desenlace que amenaza con manchar una relación de más de 20 años por un cortocircuito irreconciliable con Jorge Jesús.