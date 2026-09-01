Chau Independiente: el club vendió a una de sus figuras por siete millones de dólares

Chau Independiente: una figura del 'Rojo' se va del club en este mercado de pases por una millonaria cifra.

Independiente concretó una venta millonaria de forma sorpresiva este martes, a horas de que cierre el mercado de pases del fútbol argentino. Aunque en los últimos días todo apuntaba a que Maximiliano Gutiérrez iba a continuar en el club, finalmente su futuro estará en Rusia: el 'Rojo' cerró el acuerdo para la transferencia del extremo chileno de 22 años, quien dejará el equipo para convertirse en nuevo jugador del Dynamo de Moscú.

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Gutiérrez, que había llegado al cuadro de Avellaneda hace menos de seis meses, será vendido al club ruso por una cifra que alcanza los 7.000.000 de dólares por el 50% de su pase; la otra mitad pertenece a Huachipato de Chile. Durante su breve paso por el conjunto que actualmente dirige Jadson Viera, el atacante nacido en Chiguayante disputó 17 partidos, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias.

El cuadro de Avellaneda vendió el 50% del atacante chileno al Dynamo Moscú de Rusia.

El hombre de "La Roja" estuvo a punto de ser vendido a Dynamo de Moscú de Rusia a cambio de diez millones de dólares netos por el 100% del pase hace un par de semanas; sin embargo, en aquel momento, la dirigencia consideró la oferta como insuficiente y todo parecía indicar que se quedaría en el club. En las últimas horas, de improviso, el conjunto ruso reflotó las negociaciones y aseguró al atacante de 22 años.

Independiente había incorporado a Gutiérrez a préstamo por un año sin cargo desde Huachipato de Chile, con una obligación de compra fijada en 2.000.000 de dólares por la mitad de su pase. Dicho monto acordado comenzó a estipularse para ejecutarse en cuotas a partir de enero de 2027, por lo que al club aún se le adeuda esa cifra de la ficha original.

Las bajas de Independiente en este mercado de pases

Rodrigo Fernández Cedrés : El mediocampista uruguayo abandonó Avellaneda para sumarse a Huracán a préstamo por 18 meses con opción de compra.

: El mediocampista uruguayo abandonó Avellaneda para sumarse a a préstamo por 18 meses con opción de compra. Federico Mancuello : El experimentado volante rescindió su vínculo contractual con el Rojo y firmó como jugador libre con Argentinos Juniors .

: El experimentado volante rescindió su vínculo contractual con el Rojo y firmó como jugador libre con . Lucas "Pocho" Román : Dejó el club con el pase en su poder para continuar su carrera europea en Dordrecht de Países Bajos.

: Dejó el club con el pase en su poder para continuar su carrera europea en de Países Bajos. Diego Tarzia : El extremo izquierdo partió a préstamo con destino a Vitória de Brasil.

: El extremo izquierdo partió a préstamo con destino a de Brasil. Javier Ruiz : El juvenil atacante fue transferido a Necaxa de México por una cifra aproximada de 1,35 millones de euros.

: El juvenil atacante fue transferido a de México por una cifra aproximada de 1,35 millones de euros. Sergio "Melli" Ortiz : El mediocampista salió cedido a préstamo rumbo a Los Andes .

: El mediocampista salió cedido a préstamo rumbo a . Gabriel Ávalos : rescindió contrato y se fue a Olimpia de Paraguay a cambio de la cancelación de una parte de la deuda por el pase de Facundo Zabala.

: rescindió contrato y se fue a Olimpia de Paraguay a cambio de la cancelación de una parte de la deuda por el pase de Facundo Zabala. Maximiliano Gutiérrez: se vendió el 50% de su pase al Dynamo Moscú de Rusia.

Los números de Maximiliano Gutiérrez en su paso por Independiente

Partidos: 17.

Goles: 4.

Asistencias: 2.

Cuándo vuelve a jugar Independiente por el Torneo Clausura

El equipo de Avellaneda enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo 6 de septiembre desde las 17 horas en el Estadio Alfredo Terrera buscando su cuarto triunfo en lo que va del campeonato. Hasta el momento, el "Rojo" acumula tres victorias, tres derrotas y un empate, y ocupa así el séptimo lugar de la Zona A, a seis unidades del líder Instituto (16).