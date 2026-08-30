Jugó hace 10 años en Independiente y puede regresar como refuerzo en este mercado de pases

Independiente continúa activo en el mercado de pases luego de la salida de Gabriel Ávalos a Olimpia y ya analiza alternativas para reforzar el puesto. En las últimas horas, el nombre de Juan Martín Lucero, delantero de 34 años con paso por el club entre 2014 y 2016 y actualmente en Universidad de Chile, apareció como una de las opcione00s que maneja la dirigencia del 'Rojo' para sumarse al equipo dirigido por Jadson Viera.

El atacante mendocino tiene contrato hasta diciembre de 2027 en el cuadro trasandino; sin embargo, su poca participación en el equipo conducido por Fernando Gago podría facilitar una eventual salida. Si bien su llegada está lejos de estar cerrada, es la alternativa más potable que analiza el conjunto de Avellaneda por las condiciones económicas que podría tener la operación. En caso de que se concrete, podría llegar en condición de libre o a préstamo, mientras que el conjunto chileno se haría cargo de una parte de su salario.

Lucero suena como refuerzo para el ataque de Independiente

Lucero ya tuvo un paso por Independiente hace una década: entre julio de 2014 y febrero de 2016, el atacante disputó 41 partidos y convirtió nueve goles con la camiseta del 'Rojo', después de haberse destacado en Defensa y Justicia. Posteriormente, dejó Avellaneda para continuar su carrera en el Johor de Malasia.

La necesidad de incorporar un delantero tomó mayor importancia después de la salida de Ávalos, quien fue transferido a Olimpia a cambio de 950 mil dólares. Con su partida, el cuerpo técnico perdió una variante importante para el puesto y, este domingo ante Gimnasia de Mendoza por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, el juvenil Felipe Tempone se perfila como titular para ocupar ese lugar.

Además, Independiente cuenta en el plantel con Ezequiel 'Chimy' Ávila, quien llegó libre durante este mercado de pases y aparece entre los convocados. De todos modos, debido a que arrastra cierta inactividad, el cuerpo técnico pretende llevarlo de manera progresiva.

Adolfo Gaich, otro posible reemplazante para Ávalos

De acuerdo con los trascendidos, Jadson Viera se encuentra interesado en sumar los servicios de Adolfo Gaich, que está defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata. Lo particular es que es un equipo que está en cuartos de final de la Copa Libertadores y no pareciera ser una operación fácil de llevar a cabo.

Cuándo vuelve a jugar Independiente por el Torneo Clausura

El equipo de Avellaneda enfrentará a Gimnasia de Mendoza el próximo domingo 30 de agosto desde las 19:15 horas en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini buscando su cuarto triunfo en lo que va del campeonato. Hasta el momento, el "Rojo" acumula tres victorias, dos derrotas y un empate, y ocupa así el quinto lugar de la Zona A, a tres unidades del líder Instituto (13).