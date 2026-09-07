Chau fútbol argentino: un árbitro muy cuestionado anunció su retiro a los 50 años

Uno de los árbitros más cuestionados del fútbol argentino acaba de anunciar su retiro como profesional, a los 50 años. En medio de las críticas y después de muchísimo tiempo de trabajo en la Primera División, nada menos que Pablo Dóvalo confirmó que no dirigirá más a partir del 2027 y le pondrá un punto final a su carrera.

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Luego de las polémicas actuaciones últimas en Boca vs. Lanús y Vélez vs. Estudiantes de La Plata, ambos encuentros con triunfos para 1-0 para los locales, el nacido en Buenos Aires el 12 de mayo de 1976 dejará de ejercer esta labor que lo ha caracterizado dentro de la AFA. Durante la entrevista con ESPN en la televisión, el protagonista aseveró: “En diciembre me retiro, sí. Tengo 50...".

Pocos segundos más tarde, Dóvalo agregó: “Todo culmina en algún momento, los ciclos terminan... Estoy transitando los últimos partidos de la mejor manera“. Inmediatamente después, el juez deportivo fue consultado sobre cómo lo vive su familia y las ausencias en reuniones importantes. “Estamos acostumbrados: sábados a la noche o domingos al mediodía. Ahora voy a aparecer más, je“, respondió con una sonrisa.

Se retiró uno de los árbitros más cuestionados del fútbol argentino.

Este juez está adherido a la AAA (Asociación Argentina de Árbitros) y debutó en 2017 en la Primera División a los 40 años, aunque anteriormente hizo toda una carrera en el Ascenso y en la Reserva. Dóvalo, también diseñador gráfico, fue apuntado por los hinchas de varios equipos en las redes sociales a lo largo de esta temporada por los rendimientos irregulares que ha tenido en líneas generales.

Además, en ciertas ocasiones se desempeñó como cuarto árbitro y árbitro de VAR desde la cabina. Tal vez la gran cuenta pendiente de su extensa trayectoria profesional haya sido que no llegó a ser internacional, por lo que no pudo dirigir en torneos importantes como por ejemplo la Copa Libertadores, la Sudamericana, las Eliminatorias, la Copa América ni el Mundial. A partir de ahora, simplemente se dedicará a descansar en su casa a la espera de futuras probables propuestas nuevas.

Los números de Dóvalo en la Primera del fútbol argentino