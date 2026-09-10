Chau Boca: Kevin Zenón se va ahora por 6 millones de dólares

Kevin Zenón seguirá su carrera en un club de México, después de que Boca Juniors lo venda en una cifra millonaria. El volante con pasado en Unión de Santa Fe, que había perdido lugar como titular y volvió a sumar minutos después del arribo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, se sumará al Atlas que dirige Hernán Crespo.

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Después de varias idas y vueltas con respecto a su traspaso, finalmente las dirigencias llegaron a un acuerdo y el mediocampista tiene su futuro definido. Luego de haber rendido muy bien en sus primeros seis meses en el cuadro de La Ribera, de a poco fue bajando el rendimiento y acabó relegado por todos los entrenadores.

Boca vendió a Zenón por seis millones de dólares al Atlas de Crespo: los detalles de la negociación

El futbolista surgido en el "Tatengue" se va al conjunto mexicano por una suma cercana a los seis millones de dólares por el 100% del pase. Un detalle no menor con respecto a lo que concretaron es que el "Xeneize" posee el 80% del pase y Unión el 20%. De esta manera, Zenón jugará en el tercer equipo de su carrera y será dirigido por el argentino que estuvo en la mira de River Plate después de la saldia de Eduardo "Chacho" Coudet y sigue siendo una alternativa para el 2027.

Claro que, el momento del elenco de La Ribera también requiere recambio ya que no sólo disputan una competencia. De hecho, los dirigidos por el "Vasco" Arruabarrena dan pelea para estar entre los primeros ocho de la Zona A para luego clasificar a los playoffs del Clausura mientras juegan la Sudamericana. En dicho certamen continental tendrán que visitar a San Pablo para definir la serie, aunque cuentan con la ventaja conseguida en La Bombonera y en la serie está 1 a 0 arriba. Por último, está pendiente el cruce contra Racing por la Copa Argentina, aunque no está confirmado debido a que se espera por si habrá o no sanción por parte de la AFA por la inclusión de seis jugadores extranjeros -el límite es cinco- en Boca vs. Vélez.

Kevin Zenón jugará en el Atlas de México que dirige Hernán Crespo

Los números de Zenón en Boca

Partidos jugados : 92.

: 92. Goles : 11.

: 11. Asistencias : 8.

: 8. Títulos: no ganó.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana