El candidato en Boca que prometió una Bombonera más grande que el Monumental

La modificación de la Bombonera es un tema para nada menor porque cada vez son más los hinchas que se quedan afuera de los partidos y desde Boca Juniors deben encontrar una solución para aumentar la capacidad sin que la estructura principal sea demolida. Es por ello que uno de los candidatos a presidente señaló que posee un plan para dar con un estadio que sea de mayor capacidad que el Monumental de River Plate.

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La casa del conjunto de Núñez cuenta con una capacidad de 80 mil personas y está en trabajo para que la misma supere la barrera de los 100 mil espectadores al querer instalar una nueva bandeja, además de un techado. Es por ello que Andrés Ibarra, excandidato a presidente con Mauricio Macri como vice en los últimos comicios. En la charla con Dupla Técnica, señaló que van a trabajar para presentar una nueva Bombonera que permita la presencia de mayor cantidad de fanáticos en los días de partido.

“No haber hecho la ampliación de la Bombonera o la construcción de un nuevo estadio es una pérdida de ingresos fenomenal. Boca, de 50 mil lugares que hoy tiene, podría tener el doble. Desde ese lado es deficitaria la gestión de Riquelme. Para nosotros, la mejor solución era un estadio nuevo al lado, que es la Bombonera Siglo XXI, una cancha para más de 100 mil personas. Nuestra queridísima Bombonera tiene más de 80 años con todos los temas estructurales", señaló.

Y señaló la enorme diferencia que hay en la actualidad con River. "85 mil contra 50 mil es una diferencia que les permite tener mayores ingresos por todo eso. Son circunstancias que está pasando eso y yo como hincha les digo que si vamos a nuestro proyecto vamos a tener más capacidad que la que tiene River", agregó.

“Trabajo con el fin de ser candidato a presidente de Boca en 2027. El año que viene veremos cómo están las mediciones en la oposición y allí se definirá el camino intentando tener una lista única", culminó. Hasta el momento, las listas de candidatos opositores no se encuentran conformadas porque resta más de un año para las elecciones, pero Juan Román Riquelme sabe que deberá mejorar en su gestión para mantener la intención de Boca y así lograr una nueva victoria en las urnas.

El proyecto de Riquelme para la Bombonera en Boca

Por otro lado, Juan Román Riquelme dispone de un proyecto para mantener a la Bombonera en el lugar donde se encuentra, pero con una serie de modificaciones que permitan estirar la capacidad de 55 mil a 80 mil espectadores. Una de las primeras medidas es mover el campo de juego unos cuatro metros para la creación de nuevas plateas y seis niveles de palcos. Luego, se sumaría una cuarta bandeja para terminar de darle mayor espacio al estadio.