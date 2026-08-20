La fuerte confesión del delantero que jugará contra Boca: "Soy hincha de San Pablo"

El delantero Jonathan Calleri palpitó el próximo enfrentamiento copero y dejó en claro su presente futbolístico durante una entrevista en el programa Fútbol 12 de ESPN. El atacante argentino se refirió al cruce que su equipo disputará frente a Boca Juniors y reveló detalles intimidades sobre su vínculo con la institución brasileña, donde decidió extender su contrato recientemente.

Durante la charla, el atacante remarcó su sentido de pertenencia con el club de Morumbí y explicó los motivos que lo llevaron a estirar su vínculo contractual. Jonathan Calleri aseguró: "Yo soy hincha de San Pablo, estoy viviendo esta historia hace 6 años y soy muy feliz acá". En la misma línea, agregó: "Renové por más de 2 años y espero estar mucho tiempo más porque esta es mi casa".

La vuelta a La Bombonera y la emoción familiar

El encuentro tendrá unMatiz sumamente particular para el goleador, ya que le tocará pisar nuevamente el campo de juego del estadio xeneize tras un largo período de ausencia. Al respecto, Jonathan Calleri anticipó: "Va a ser un juego muy especial para mí, es volver a La Bombonera después de 11 o 10 años".

El delantero también se refirió al impacto emocional que genera este tipo de partidos en su círculo íntimo, marcado por los afectos y los mensajes previos al duelo internacional. "Va a ser un partido muy especial, toda mi familia va a estar ahí, tengo muchos amigos que seguramente ya deben estar mandándome mensajes", sostuvo el exjugador de Boca Juniors sobre el reencuentro en el estadio.

Cómo imagina el cruce decisivo ante el Xeneize

De cara al planteo táctico y al desarrollo de la serie, el atacante dejó en claro cuáles son las pretensiones del conjunto paulista en condición de visitante. Jonathan Calleri señaló: "Vamos a ir a jugar e intentar ganar y venir acá a definir de local".

Sin embargo, el delantero reconoció la complejidad del desafío deportivo que afrontará el plantel comandado por su cuerpo técnico en el estadio Alberto J. Armando. Para cerrar, Jonathan Calleri advirtió sobre la jerarquía del rival de turno: "Sabemos que va a ser muy difícil, ellos tienen un gran equipo, con un gran entrenador y la gente va a hacer de todo para conseguir la clasificación".