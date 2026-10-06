Un campeón del mundo francés cuestionó a la Selección Argentina por el rival elegido para la despedida de Lionel Messi y volvió a hablar de racismo.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina quedó envuelta en una polémica inesperada. Mientras el equipo de Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Benín en el Monumental, Christophe Dugarry, campeón con Francia del Mundial 98 y exjugador de Olympique de Marsella, cuestionó duramente la elección del rival y lanzó fuertes acusaciones relacionadas a racismo contra el conjunto argentino

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El encuentro tendrá lugar este martes y será el último amistoso internacional de esta Fecha FIFA para la Albiceleste. Messi se incorporó al plantel exclusivamente para este compromiso, que marcará su despedida del seleccionado.

La jornada, además, estará acompañada por un mega evento en el Estadio Monumental, con la participación de más de diez artistas y distintos espectáculos. Sin embargo, en las horas previas el foco también quedó puesto en las críticas que surgieron desde Europa por el adversario elegido para enfrentar a los campeones del mundo.

Christophe Dugarry cuestionó el partido contra Benín

Dugarry fue contundente al referirse al amistoso entre Argentina y Benín. El exfutbolista francés, que también tuvo pasos por Milan, Barcelona, entre otros, consideró que el encuentro representa una situación que perjudica a los futbolistas africanos.

En una entrevista con RMC, el exdelantero puso en duda la conveniencia de que la Selección Argentina dispute este tipo de partidos y trazó un paralelismo con el amistoso anterior frente a Burkina Faso. “Creo que es el partido de la vergüenza. Todos salen ganando, sin respetar a los jugadores africanos. Organizar partidos de este tipo es forzar la situación, estamos hablando de Argentina, la otra vez fue Burkina Faso, ahora Benín, ¿no había rivales mejores?”, arremetió.

La crítica del francés estuvo centrada especialmente en la elección de los adversarios de la Albiceleste durante esta Fecha FIFA. Para Dugarry, el hecho de enfrentar consecutivamente a dos seleccionados africanos generó una situación que, desde su perspectiva, debería ser revisada. El exjugador, además, fue campeón de Europa con Francia y formó parte de una generación histórica del fútbol de su país.

La fuerte acusación de Dugarry contra la Selección Argentina

Pero el análisis de Dugarry no terminó en una crítica deportiva. El francés avanzó sobre las condiciones en las que, según su visión, se organizan estos encuentros y lanzó una acusación mucho más fuerte. “A mí me parece que la idea está clara: ‘nos da igual, no les pagaremos, les haremos viajar en las bodegas’. Ni siquiera cabe la duda de que alguien esté lucrándose con esto. Todos están ganando, no hay ningún respeto por los jugadores africanos”, afirmó.

Sus declaraciones apuntaron directamente contra la forma en que se llevan adelante este tipo de compromisos y cuestionaron el supuesto trato recibido por los futbolistas africanos. Además, Dugarry volvió a vincular a la Selección Argentina con acusaciones de racismo, una cuestión que ya había generado una fuerte controversia alrededor del seleccionado.

Dugarry recordó la polémica de la Copa América 2024

Para reforzar su postura, el campeón del mundo con Francia en 1998 volvió sobre un episodio ocurrido después de la consagración de Argentina en la Copa América 2024. En aquella oportunidad se viralizaron cánticos de integrantes de la Selección Argentina dirigidos contra jugadores del seleccionado francés. La situación provocó repercusión internacional y derivó en acusaciones de racismo.

Dugarry decidió traer nuevamente ese episodio a la discusión justo en la previa de la despedida de Lionel Messi. “Ni siquiera quiero olvidarme de las declaraciones y los cánticos de los jugadores argentinos tras la victoria de la Copa América 2024, la forma en que la tomaron con nuestros jugadores de color. Tampoco olvidemos su actitud ante las acusaciones de racismo”, sostuvo.

De esta manera, sus declaraciones no se limitaron a cuestionar la elección de Benín como rival. También buscaron instalar nuevamente una polémica que había quedado asociada al seleccionado argentino después de aquella conquista.

La despedida de Lionel Messi quedó en el centro de la escena

Las declaraciones de Dugarry aparecen en un contexto muy particular para la Selección Argentina. El partido ante Benín tendrá como principal atractivo la presencia de Lionel Messi, quien se incorporó al plantel específicamente para disputar este encuentro.

El capitán tendrá así su despedida de la Albiceleste en el Monumental, en una jornada preparada especialmente para homenajearlo.

La organización contempla la participación de más de diez artistas y distintos shows para acompañar una noche que estará marcada por la emoción y los recuerdos de la trayectoria de Messi con la camiseta argentina. Pero en la previa, las declaraciones del exfutbolista francés sumaron un elemento inesperado a la jornada.