Burkina Faso, el desconocido rival de la Selección Argentina que está mejor que Cabo Verde en el ranking FIFA

Burkina Faso será el segundo rival de la Selección Argentina en el inicio de la era post Lionel Messi. El equipo africano se medirá con la "Albiceleste" el sábado 3 de octubre del 2026 en el estadio Monumental de River Plate en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aún a la espera de la confirmación oficial del horario de este amistoso.

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El elenco burkinés marcha 62° en el ranking FIFA en la actualidad, por encima de Cabo Verde, que marcha 64° y le dio un gran dolor de cabeza al cuadro de Lionel Scaloni en el reciente Mundial. Si bien ya hubo enfrentamientos en combinados juveniles a lo largo de la historia del fútbol entre ambos países, será la primera vez que se midan a nivel mayores.

La historia y el presente de Burkina Faso, rival de la Selección Argentina

Se trata de un Seleccionado moderno, ya que recién disputó su primer partido internacional el 13 de abril de 1960, en la victoria por 5-4 frente a Gabón. Conocidos popularmente como "Los Potros", jugó bajo la denominación de "República de Alto Volta" durante 24 años hasta 1984, cuando pasó a llamarse definitivamente como en la actualidad.

Burkina Faso significa "Tierra de Hombres Íntegros" en mossi, su idioma original. Debutó en la Copa África en 1978, pero tras esa edición pasó casi dos décadas sin poder volver a la elite continental. La bisagra para este conjunto fue en 1998, cuando organizó el mencionado certamen continental y sorpresivamente terminó cuarto.

A partir de ese momento, fue todo en ascenso, aunque todavía no pudieron cumplir su gran sueño de disputar una Copa del Mundo de mayores. Si la máxima cita se amplía a 64 equipos para la próxima edición del 2030 como se menciona, los burkineses tendrán entonces muchas chances de clasificarse.

Burkina Faso, el rival de Argentina que está mejor ubicado que Cabo Verde en el ranking FIFA.

La mejor actuación histórica de Burkina Faso en el fútbol fue el subcampeonato logrado en la Copa Africana 2013, en la que cayó en la final frente al gigante Nigeria por 1-0. Si bien fue competitivo a nivel continental y luego terminó entre los cuatro primeros dos veces más, la asignatura pendiente es al fin jugar un Mundial. No estuvo lejos de clasificarse al del 2026, ya que en las Eliminatorias terminó segundo detrás de Egipto (otro rival que hizo sufrir a Argentina) en su zona en la primera fase.

Ya en el repechaje entre los nueve mejores segundos entre todas las zonas, quedó quinto y no pudo seguir avanzando en la Eliminatoria, aunque sólo por diferencia de gol: en dicha segunda instancia del torneo sacó los mismos puntos que los colosos históricos Camerún y Nigeria. Ahora, a puro crecimiento, irá por la hazaña de obtener el boleto para la siguiente edición de la Copa del Mundo.

Quiénes son los mejores jugadores de Burkina Faso en la actualidad

Dango Ouattara: Extremo derecho de Brentford de Inglaterra, de 24 años.

Extremo derecho de de Inglaterra, de 24 años. Bertrand Traoré: Extremo derecho de 31 años de Wolverhampton de Inglaterra.

Extremo derecho de 31 años de de Inglaterra. Edmond Tapsoba: Defensor central de Bayer Leverkusen de Alemania, de 27 años. Es el jugador más valioso del país, con un valor estimado en 35 millones de euros según el sitio especializado en el mercado de pases Transfermarkt.

Defensor central de de Alemania, de 27 años. Es el jugador más valioso del país, con un valor estimado en 35 millones de euros según el sitio especializado en el mercado de pases Transfermarkt. Hervé Koffi: Arquero de 29 años de Union Saint-Gilloise de Bélgica.

Las figuras de Burkina Faso en su historia