Bricco lapidó a Pablo Giralt en la batalla de relatores de Telefe vs. TyC Sports: "No podés llorar siempre"

En la batalla de relatores menos pensada, Julián Bricco fulminó a Pablo Giralt por su llanto permanente durante las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina. El periodista deportivo rosarino de TyC Sports lapidó a su colega porque "llora todo el tiempo", aunque el santafesino de Telefe no le respondió públicamente hasta ahora. "Juli" brindó una entrevista para el canal oficial de la Copa Argentina y no tuvo piedad con el santafesino de la otra señal.

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"Ya... No podés llorar todo el tiempo. Perdón, pero en algún momento había que decirlo", disparó munición gruesa Bricco. "¡Basta! ¿Cuánto vas a llorar?", se exasperó. Al mismo tiempo, reflexionó que "vos te podés emocionar en un relato, sí, pero llega un momento en el que decís: ´¡Ayyy, arrancó (Lionel) Messi, ayyy...´ ¡Dale, ya está!".

De hecho, Bricco comparó lo que sucede en el fútbol con lo que puede ocurrir eventualmente en una sala de cine o en la casa de una persona. Allí manifestó que "es como si vos te emocionás al comienzo de la película". "¿Alguien de ustedes se emociona al comienzo de la película?", les preguntó a los espectadores que estaban en la sala en la entrevista. "¡No! Te emocionás si la película llega por el desarrollo, por la trama, la argumentación... Hay un desenlace que, la puta madre, vos te emocionás. Pero no podés empezar llorando al principio de la película".

Pablo Giralt también se emocionó cuando entrevistó a Messi en París para DirecTV.

"¿Vos vas al cine y empezás llorando? ¡No!", insistió el rosarino. Incluso, mencionó que "por más cruda que sea la película, no, llorá después, a lo último. Ahora, si llorás todo el puto momento... Dale... ¿Cuántas veces vas a llorar?". En esa línea, Bricco amplió: "Creo que se ha generado una cuestión de esto de que tengo que llorar con la Selección. ¡No, maestro, basta de llorar con la Selección Argentina!".

El hombre de TyC Sports señaló que "se ha generado algo en el relato, pero de muchos eh, de que todo el mundo ahora llora. Con tal de viralizar en las redes, ¿no? ¡Claro! ¡Dejate de hinchar las pelotas!". Entre risas, profundizó: "Todo el mundo llora, llora, llora, llora. ´Si querés llorar, llorá´, decía Moria (Casán). Sí, claro, ¡pero no me podés llorar todo el partido!".

Muy convencido, Bricco remató: "¿El partido es emotivo? Sí. ¿Es emocionante? Sí. ¿Te podés emocionar? Sí, claro que te podés emocionar. Una vez saliste campeón del mundo, te emocionás. Dos veces. Ahora... Si te vas a emocionar cada vez que juega la Selección, estamos locos. En cada Mundial están todos... Tenés que llevar pañuelos a la cancha. ¡Una cosa de locos! Nada, estoy hinchado las pelotas de que todo el mundo llora. ¡Dejá de llorar, la puta madre!".