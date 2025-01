Boxeo: Canelo Álvarez se cruzó fuerte con un campeón mundial y se pudrió todo

Mientras el ambiente del boxeo continúa a la espera de que se confirme cuándo será la próxima pelea de Saúl "Canelo" Álvarez, fue el propio mexicano quien tuvo protagonismo en las últimas horas por sus declaraciones en una entrevista. Las mismas llevaron a que tenga un picante cruce con otro campeón del mundo que espera para combatir con él. Por supuesto, las palabras de ambos púgiles no tardaron en trascender teniendo en cuenta que restan detalles para que se oficialice el duelo.

Quien atacó al tapatío por medio de X (ex-Twitter) fue nada más y nada menos que Terence Crawford, actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) e interino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Si bien es cierto que tendrá que subir de categoría para para pelear con "Canelo", es algo que ya hizo para serlo en superligeor y welter, por lo que tiene experiencia en el tema. Ahora, está claro que quiere medirse contra el nacido en Guadalajara y lo picanteó en la mencionada red.

"Lo respeto. Es un peleador muy talentoso. Si miras su récord, sólo ganó una pelea grande que fue contra (Errol) Spence Jr. y no venció a otros buenos boxeadores", esbozó Álvarez en TMZ acerca del nacido en Nebraska que acumula 41 victorias (31 por KO) y ninguna derrota, además de haber sido campeón indiscutido en dos divisiones. Por este motivo, no dudó en responderle por medio de un tweet: "¡Eso es una locura! Jajaja. Entonces no todos con los que peleé son buenos pero ¿hay uno? ¡Tomando nota! Sólo recuerden lo que dijo, porque siempre he tenido el placer de que un peleador que es alguien quede como un don nadie".

Saúl "Canelo" Álvarez tendrá acción en este 2025 y ya se conocen detalles de lo que serían sus únicas dos peleas. En las últimas horas se filtró información correspondiente no sólo a uno de los rivales, sino también a la fecha y el lugar a donde se verá las caras en uno de los cruces más esperados por el mundo del boxeo. Si bien resta la confirmación oficial, lo cierto es que los rumores que corrieron desde finales del 2024 en adelante están cada vez más cercanos a ser reales.

Todo indica que el tapatío peleará contra Terence Crawford tal como estaba estipulado, pero este duelo recién se llevaría a cabo el 13 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Desde la señal deportiva ESPN aseguraron que este combate finalmente se desarrollará en dicho mes, aunque no está definido qué sucederá en mayo, donde al parecer el nacido en Guadalajara tendría también protagonismo. Acerca de esta cuestión, también trascendió un nombre de quien irá por los títulos que posee el mexicano.