Sorpresa en el Boxeo: una campeona descendiente de un pueblo originario va por un título mundial

Boxeo: una campeona descendiente de un pueblo originario va por un título mundial

Una noticia causó revolución en el boxeo argentino y tiene que ver con una importante boxeadora argentina que combatirá el 1° de febrero por un título mundial en nuestro país. Lo que sin dudas sorprendió a más de uno es que la joven que se subirá al ring para cumplir el sueño de su carrera es descendiente de uno de los pueblos originarios de nuestro país. En las últimas horas habló al respecto y contó momentos de su historia que la llevaron a buscar esta chance mundialista.

Se trata de Andrea Sánchez, mejor conocida como "Cobrita", quien en las semanas venideras representará a la promotora de Arano Box cuando se suba al cuadrilátero a medirse con la venezolana Érika Bolívar -de 7 triunfos (5 por KO), 3 derrotas y un empate- por el cinturón Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La nacida en Villa Ángela, provincia de Chaco, es descendiente de la comunidad Toba y a su vez hija de un exboxeador de nuestro país. Con la ilusión de conseguir su objetivo, la joven chaqueña será una de las principales estrellas de la velada que tendrá lugar en el Arena Villa Carlos Paz de Córdoba con varias figuras.

A lo largo de su carrera, Sánchez acumuló un total de 15 combates profesionales de los cuales ganó 10 (2 por KO), perdió 4 y empató el restante. El 20 de mayo del 2017 se consagró campeona argentina y sudamericana minimosca tras vencer a Virginia Cárcamo por la vía rápida en el cuarto asalto siendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Seis meses después se colgó la faja intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la mencionada categoría. En 2018 peleó por título del mundo contra la mexicana María Guadalupe Bautista, perdió en dicha presentación en nuestro país y ahora tendrá su revancha.

Si bien esta vez no será un cinturón de primer orden como sucedió en aquella ocasión -no es el cetro mundial regular de la AMB-, sí será su gran oportunidad para volver a mostrarse y estar de nuevo en el primer plano boxístico. Su último combate se dio en octubre del 2023 y regresará con el sueño de consagrarse e ir por más. De hecho, la actual campeona por la Asociación Mundial de Boxeo es la nacida en México, Yésica Nery Plata y podría enfrentarla en un futuro no muy lejano. En diálogo con Infobae, la "Cobrita" se refirió a esta pelea y dijo: "Será la más importante y voy a ir por todo". Además, la joven hija de Martín "Cobra" Sánchez dio detalles de sus inicios arriba del ring, destacó que el boxeo la sacó de la pobreza y agradeció a su familia por eñseñarle a trabajar y ganarse el pan.

Andrea "Cobrita" Sánchez va por un título mundial

