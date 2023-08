Mike Tyson vuelve al boxeo: el rol que cumplirá el excampeón del mundo

Mike Tyson volverá al mundo del boxeo tras varios años. El nuevo rol que cumplirá el excampeón del mundo de los pesados.

Mike Tyson volverá al boxeo luego de varios años de inactividad. Si bien no se subirá al cuadrilátero a combatir como lo hizo durante varios años de su exitosa carrera, el excampeón de los pesados tendrá un rol protagónico en una pelea que se llevará a cabo en octubre del 2023 y quedará en la historia. "Iron Mike", que colgó los guantes en 2005 y regresó para una exhibición en la que no brilló, se estrenará en una nueva faceta en el deporte de los puños.

Esta vez, Tyson no se pondrá los guantes para enfrentarse a un rival como lo hizo contra Roy Jones Jr. en 2020, pero sí estará junto a un púgil que irá por la ilusión de dar un batacazo. El camerunés Francis Ngannou, estrella de las artes marciales mixtas, se medirá ante el británico Tyson Fury en Arabia Saudita en un evento que sin dudas llama la atención de los fanáticos del deporte de los puños y el UFC. En este caso, será el propio Mike quien esté en el rincón del peleador y lo acompañe en este duelo.

Meses antes del compromiso, tanto el exboxeador como su nuevo "pupilo" dieron sus respectivas opiniones. Por medio de un comunicado, "Iron" Mike sostuvo que el camerunés tiene potencial para ganar de un sólo golpe y quiere apoyarlo en su transición del octógono al ring de boxeo. Por otro lado, sostuvo que Ngnannou "sabe competir cuando suena la campana, pero la clave para ganar será combinar su energía con las habilidades en sus golpes moviéndose con soltura sobre el ring para acertar su golpe de noqueador".

Por otro lado, el peleador africano llenó de elogios a Tyson con sus comentarios y lanzó: "Traerlo a mi campo de entrenamiento es de las mejores decisiones que pude tomar. Es uno de mis ídolos en el deporte, por lo que su experiencia e inteligencia boxística será importante para afinar mi técnica bajo su guía. La quise por años y ahora estoy enfocado en hacer la pelea más grande de mi carrera y sorprender al mundo".

Mike Tyson reveló el calvario que vive años después de su retiro del boxeo

Mike Tyson reveló el calvario que vive años después de su retiro del boxeo a nivel profesional. El excampeón del mundo de los pesados habló en su podcast -Hotboxin'- y dio detalles de su peor miedo en la vida en un diálogo que mantuvo con el púgil Ryan García. Este último se prepara para su compromiso del próximo 22 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas ante Gervonta Davis y antes dialogó con la leyenda estadounidense.

"Me sentí morir. He pesado 400 libras (unos 180 kilos). Tuve familiares que murieron por obesidad y cosas así. Tengo miedo de esas cosas, dejé de comer porque vi las cosas por las que pasó mi familia. No es la primera vez que el excampeón mundial expresa esto último en su espacio, ya que lo hizo pocos meses antes.