Los tremendos cruces entre el Chino Maidana y Yao Cabrera: "Te falta show"

Se llevó a cabo la conferencia de prensa previa al duelo entre Marcos "Chino" Maidana y el youtuber Yao Cabrera en el Hotel Hilton y tuvieron varios cruces picantes.

Este martes 21 de diciembre se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero la conferencia de prensa previa al duelo entre Marcos "Chino" Maidana y el youtuber uruguayo Yao Cabrera. En tiempos en los que el boxeo se mezcla con las nuevas generaciones de influencers se desarrollará un nuevo combate y será en un escenario poco común. El 5 de marzo de 2022 en Dubai se subirán arriba del ring, pero ante miles de personas ya se picantearon cara a cara.

Distintas personalidades del espectáculo y las redes acudieron al recinto para disfrutar del evento que condujo su organizador Christian Manzanelli. Desde cientos de Tiktokers y gente del rubro, apoyando a su colega, hasta la mismísima Wanda Nara participaron de este hecho. También se acercaron muchos fanáticos del boxeador para alentarlo. Si bien llama la atención como espectáculo, no deja de ser algo totalmente fuera de lo común y del ambiente boxístico.

Luego del agasajo para la prensa y allegados -que estuvo a la altura de las circunstancias- arrancó el evento más tarde de lo previsto. En el medio, la llegada de Alex y Charlotte Caniggia, revolucionó el salón. También estuvieron presentes Fernando Burlando, Felipe Petinatto, Yanina Latorre, tres jeques, y algunos boxeadores pertenecientes a Chino Maidana Promotions, tales como Erica Farías, Agustín Gauto y Fernando Martínez, entre otros.

El ingreso al lugar donde se llevó a cabo la conferencia fue ordenado, y todo se acomodó para que los protagonistas se luzcan a la hora de responder a las preguntas de la prensa acreditada. Un escenario lleno de personalidades que fue mutando a lo largo del evento. Pasaron L-Gante, la "Chabona", y hasta la mencionada "Pantera" Farías, quien apuró a Yao Cabrera en un momento por demás incómodo.

A lo que vinimos: lo más picante de la noche

El plato fuerte fue la previa a lo que será el combate que se desarrollará en marzo. El organizador trató de mantener el respeto para que no se le vaya de las manos. Aunque fue difícil, ya que Cabrera afirmó en varias oportunidades que noquearía al "Chino" por la extensa inactividad que tuvo (7 años) y muchos de los presentes comenzaron a reírse. "Para los chistosos de ahí adelante, no creo que ningún boxeador traiga la gente que yo traje. Te voy a enseñar que con los influencers no se jode hermano", sostuvo.

Y continuó: "Yo puedo boxear a un campeón viejo y arrugado. Lo voy a boxear y va a transpirar. Les prometo que lo voy a noquear. Me dijeron que ni aunque nazca 10 veces le voy a poder ganar. Pero yo creo en los deseos y en los sueños. Soy una persona que se dedica a hacer show, y esta persona que está acá (Maidana) sabe de boxeo pero le falta show y lo voy a llevar al siguiente nivel", aseguró.

Maidana recibió los golpes y salió pegando, tal como cuando se subía al cuadrilátero. Firme con la idea de que el youtuber no le duraría un round, el santafesino respondió sobrando todo el show generado por el uruguayo. Acompañado de su primo Gustavo "Pileta" Maidana y gente de su promotora, ninguneó al influencer, que actualmente cuenta con denuncias de abuso en su contra. "Si pasa el primer round me vuelvo en camello desde Dubai", aseguró "Pile".

El entrenador Rafael Liendo se metió en el juego y picanteó a Cabrera regalándole un biberón gigante y un pañal. "Yo entrené al Chino, un verdadero hombre en el ring, y este chico es un niño, por eso le voy a hacer este obsequio", lanzó antes de dárselos. Maidana sostuvo la misma postura priorizando lo boxístico, aunque también dejó alguna que otra frase contundente: "Me dedico a terminar con los influencers, que no son un buen ejemplo para la juventud", lanzó, aún sabiendo que su hijo se dedica a eso.

La reflexión de Wanda

Manzanelli pidió la palabra de Wanda Nara acerca de la realización del evento y ni bien la presentó el salón se desvivió en aplausos y ovaciones. La empresaria dio su opinión al respecto: "No puedo creer la convocatoria. Nunca vi en persona una pelea y me encantaría ir a Dubai y ver esta pelea porque va a ser increíble. Me encanta el boxeo, que lo veo por la tele, pero nunca lo presencié. Esta es mi parte del evento donde trato de ayudarlos a promocionar, pero con dos personalidades como estas no necesitan tanta promoción", aseguró.

Wanda Nara, presente en el evento en Hotel Hilton

El cruce que desencadenó en una batalla campal

Tal como lo mencionamos, L-Gante dijo presente en el Hilton, invitado por Yao Cabrera. "La verdad que no estaba ni enterado cómo era la 'vainilla'. Me dijeron que venga por acá al costado, pero no sabía que estaban. Le deseo lo mejor al turro este que es alto loquito", lanzó. Minutos después de que Osvaldo de la Cruz, amigo gaucho de Maidana cantara, le tocó al turno al cumbiero.

El organizador aprovechó la ocasión para decirle en vivo: "Hace un año te buscamos para grabar un tema con María Palacios (Chabona). Vos que sos de barrio tenés que darle una oportunidad también, porque es una mujer y se lo merece. Lo pido públicamente", lo atacó. A lo que L-Gante respondió: "Soy de barrio dijiste. Y por eso si querés pegar amistad no se le hace una tiradera así. Como soy de barrio la oportunidad sí, quizás se lo doy igual porque soy piola".

Minutos después del cruce, siguió la pelea en el VIP, en donde el cantante insultó a Manzanelli y varios se le vinieron al humo. Yao Cabrera hizo de intermediario junto a "Pileta" Maidana para que no haya golpes pero se vivió un momento muy tenso entre los presentes. Finalmente el creador de "Cumbia 420" salió del salón antes que la situación termine mucho peor.