Fue una promesa del boxeo argentino, ganó más de 70 peleas y dejó todo por la música: "Otra cosa"

Luego de una interesante carrera en el deporte de los puños, un boxeador argentino le puso fin a su carrera, dejó todo por la música y trabaja en una canción con L-Gante.

Luego de una interesante carrera en el boxeo en la que acumuló más de 70 triunfos entre su etapa amateur y profesional, un joven púgil se retiró para dedicarse de lleno a la música. El ahora exdeportista es de familia de boxeadores y muchos de ellos dejaron su huella, pero el más pequeño eligió otro camino después de sumar una buena cantidad de triunfos. Se trata de Walter Ezequiel Matthysse Jr., quien se perfilaba como una gran promesa, su vida cambió completamente y hasta fue famoso con un video viral a sus 10 años.

El "Niño Terrible", como se lo conocía hasta el momento, no se volverá a subir a un cuadrilátero como lo hizo desde que el deporte de los puños lo enamoró. Si bien tenía el sueño de ser campeón del mundo -como lo fue a nivel amateur por el Consejo Mundial de Boxeo-, el arte pudo más que eso y hoy está ante la posibilidad de hacerse aún más reconocido de lo que es. El hijo de Walter Matthysse, sobrino de Lucas, Soledad y Mario Narváez -hermano de Omar-, apunta alto y se unirá con el cantante de RKT.

La experiencia en el rubro ya la tiene porque participó de varios temas con -mayormente- cantantes de cumbia y hasta tiene canciones propias. Sin embargo, la colaboración con L-Gante será algo diferente para él por lo que hoy significa el mencionado artista: "Es un hermanazo para mí, es el número 1". Con respecto al sencillo que preparan juntos, Matthysse agregó en diálogo con TyC Sports: "Hay que esperar el momento justo para largarla. De eso se va a encargar Eli y su representante. Hay que grabar el video, pero la canción ya está grabada".

Su decisión de colgar los guantes a una joven edad sin dudas fue algo inesperado para la familia y el "Niño Terrible" dejó en claro que lo "bancaron": "Sé que lo aceptaron y ya está. Me di cuenta con actitudes que me apoyan. Mi padre nunca me obligó a boxear, pero me metí al boxeo por él, ya sabe toda la situación, me pregunta por la música y me puso contento eso". Además, las palabras de su expareja fueron claves para que tome otro camino en un momento de su vida en el que se acercaba de nuevo a la gloria: "No veía otra cosa, era el boxeo o nada. Era lo único que sabía hacer para generar plata, ella me habló y me hizo entender que puedo tener lo que sea haciendo cualquier cosa, no sólo con el boxeo".

El video viral en el que se hizo famoso a los 10 años

Uno de los videos que lo hizo famoso, más allá de sus colaboraciones con Fidel Nadal y Daniel Lescano (Flor de Piedra), entre otros, Ezequiel Matthysse Jr. fue furor en las redes cuando sólo era un niño que formaba parte de una familia de boxeadores. Más de 10 años después del famoso: "Papá, no ves que tengo calzoncillos nuevos", el cual suma más de 7 millones de reproducciones en YouTube, el propio exboxeador lo recreó tiempo después con el título del Consejo Mundial de Boxeo colgado al hombro. Hoy, por supuesto, sus videos explotan de likes y visualizaciones por otras razones muy distintas a la de ese momento.

Los números de Ezequiel Matthysse Jr. en su carrera dentro del boxeo