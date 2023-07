Celeste Alaniz rompió el silencio por el vergonzoso robo en su pelea en Estados Unidos: "La revancha"

La boxeadora argentina Celeste "Chucky" Alaniz rompió el silencio tras el vergonzoso robo sufrido en su pelea contra Marlen Esparza en Estados Unidos.

Celeste Alaniz rompió el silencio luego de su injusta derrota en Estados Unidos. La boxeadora argentina que perdió en el AT&T Center de San Antonio el pasado sábado 8 de julio lanzó un picante comentario acerca del vergonzoso fallo que la despojó de ser dueña de tres títulos mundiales de la categoría mosca. Ante su descontento por esta situación, la "Chucky" tiene sed de revancha y lo dejó en claro en sus palabras.

En diálogo con el ciclo radial Cerca del Ring, la joven oriunda de Merlo expuso sus sentimientos tras el polémico resultado obtenido en Texas y no se guardó nada. Es que los jueces del combate impidieron que la bonaerense se quede tanto con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y pierda el suyo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Lejos de deprimirse, Alaniz no perdió de vista el objetivo y va por más.

"La verdad que estamos con un poquito de sabor amargo después de ese fallo. Son cosas que pasan en tierras ajenas. No creí que iba a ser de esa manera ya que me sentí ganadora haciendo mucha diferencia. Mi promotora Georgina Rivero ya está haciendo las gestiones para pedir revisión del fallo y revancha obligatoria. Ahora a descansar unos días mientras espero esa respuesta para que se de la revancha que es lo que quiero en este momento. Después volver a entrenar más fuerte que nunca y a seguir preparándonos para lo que venga", sostuvo en un principio la "Chucky".

Por otro lado, en el análisis del combate, la joven agregó: "Yo creo que fue una pelea en la que fui en busca de los títulos en cada momento, en cada round. Pensando en que ir allá es ganar por KO para que sea una victoria, pero en este caso llegamos a las tarjetas y sabía que si no la tiraba podía llegar a perder a los ojos de los jueces. Mi estrategia no sólo fue buscar tirarla sino entrené para tirar los 10 rounds, para estar bien físicamente que es lo que se vio en la pelea. Tiré de la misma manera desde que empezó hasta que terminó, mi rival arrancó así y después se la veía agotada. Es algo que me da experiencia y me alimenta cada vez más. Hay 'Chucky' para rato, a descansar y después que hagamos fuerza para que se de esa esperada revancha.

El reconocimiento de Boca Juniors para Celeste Alaniz

"Era uno de mis sueños. Siempre dije que mi sueño era ser campeona del mundo y que me reciban en La Bombonera. Y la verdad que cumplir los dos tan seguidos me llenó de mucha emoción. Fue una sorpresa, yo no estaba enterada, fui a ver el partido como siempre y me encontré con ese semejante reconocimiento, no lo podía creer. Todavía sigo pensando y recordando ese momento", declaró Alaniz en diálogo con El Destape sobre el reconocimiento de Boca antes del partido contra Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Además, Alaniz es parte de Boca Boxeo y contó cuál es su función: "Lo que es ser la referente de Boca Boxeo, desde el primer día que me dijeron para ser la madrina, sin nada a cambio, voy a hacer lo que esté a mi alcance para hacer lo que sea necesario para los chicos o las chicas que recién están empezando o que salen de la calle y empiezan a hacer deporte".