Boxeo: la muerte de un joven de 23 años conmocionó al deporte

Un joven boxeador de 23 años murió horas después de recibir un fuerte golpe en una sangrienta pelea.

La muerte de un joven boxeador conmocionó al mundo del deporte de los puños. El púgil de 23 años combatió en su país de origen por una importante suma de dinero pero se encontró con un impensado desenlace y a los pocos segundos del comienzo del asalto. Uno de sus familiares expresó su dolor por medio de las redes y se conocieron detalles de cómo fue su deceso luego de que los médicos intervengan rápidamente para salvarlo.

A pesar del esfuerzo de los profesionales, el peleador brasileño Joao Victor Penha no se salvó y murió minutos más tarde. El cruce llevado a cabo en Jijoca de Jericoacoara dio como ganador a su rival quien se llevó 20 mil pesos según lo acordado. Sin embargo, todos posaron sus ojos en lo que sucedió con su colega que perdió la vida a raíz de este feroz compromiso en el que recibió un golpe letal que derivó en su fallecimiento.

Tan sólo transcurrió un minuto y medio del round cuando el contrincante de Penha conectó un golpe recto a su rostro que provocó su inmediata caída. Los médicos presentes lo asistieron rápidamente, recuperó el conocimiento pero nuevamente se descompensó y lo trasladaron a un hospital para salvarle la vida. Lamentablemente, esto no sucedió y el joven de 23 años sufrió un traumatismo craneoencefálico por el que tuvo muerte cerebral y finalmente no resistió.

La hermana del púgil reveló sus sensaciones por lo sucedido y se mostró sumamente dolorida: "Estas peleas son un absurdo. No queríamos que participara y estábamos muy preocupados, mi madre intuyó que podía pasar algo grave y le pidió que no pelee. Él nos pidió apoyo y no tuvimos opción". De esta manera, el deporte de los puños llora a un joven que soñaba con triunfar con los guantes mientras trabajaba en un hotel ubicado en el noroeste brasileño.

Boxeo: la tajante decisión de las campeonas mundiales que luchan por la igualdad antes de un duelo histórico

El próximo viernes 27 de octubre en el Caribe Royale de Orlando, Estados Unidos, se llevará a cabo un duelo femenino histórico para el boxeo y varias campeonas del mundo actuales y retiradas se sumaron a un tajante pedido a través de las redes sociales. La puertorriqueña Amanda Serrano y la brasileña Danila Ramos se verán las caras arriba del ring y se enfrentarán a 12 asaltos -3 minutos por cada uno- en lo que será un hecho que marcará un antes y un después. Es que, habitualmente, los cruces femeninos son a 10 y con menos tiempo que los de los hombres.

La boricua expondrá sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero no el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría pluma. Este último organismo no autorizó que la pelea se desarrolle en esa cantidad de rounds, por lo que su título no estará en juego. Sin embargo, las púgiles sí respondieron ante tal injusticia y luchan para tener los mismos derechos que los varones a la hora de combatir.