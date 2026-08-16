Cristiano Ronaldo impactó sobre su futuro, tras casarse con Georgina Rodríguez: "Este año"

Cristiano Ronaldo hizo un anuncio que impactó en el mundo del fútbol, apenas cinco días después de haberse casado con la argentina Georgina Rodríguez en una ceremonia privada. El astro luso de 41 años y la modelo de 32 tuvieron su día soñado el martes 11 de agosto del 2026 en el salón de su propia casa en Cascáis, Portugal, donde apenas estuvieron acompañados por sus cinco hijos.

Una vez culminada la participación del delantero en el sexto Mundial con la Selección portuguesa y ya transcurridas las vacaciones, ambos integrantes del reconocido matrimonio dialogaron con la revista internacional de moda Vogue. En la entrevista, "CR7" disparó: “Este es, probablemente, mi último año en el fútbol... Quiero dejar un legado increíble". Si bien por la edad del "Bicho" se trataría de una decisión totalmente lógica, la vigencia que demuestra el atacante y su impecable estado físico daban a entender que quizás pudiera continuar por al menos dos temporadas más como deportista profesional.

Cristiano Ronaldo anunció que se retiraría en el 2027

El delantero tiene contrato con Al-Nassr de Arabia Saudita hasta el 30 de junio del 2027, por lo que todo indica que ese sería el punto final para su impresionante trayectoria a los 42 años. Allí percibe un salario de unos 244 millones de dólares por temporada, además de un 15% de participación accionaria en el club y bonos por rendimiento basado en goles, asistencias y campeonatos conseguidos.

De esta manera, "CR7" colgaría los botines luego de 24 campañas como profesional, en una carrera que será muy difícil de igual en la historia de este deporte. Con la Copa del Mundo como la gran cuenta pendiente, por ahora totaliza 976 goles y 261 asistencias en 1330 partidos jugados, con 38 títulos entre Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la Selección de Portugal.

El casamiento de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Cascáis, Portugal (Vogue).

Cómo fue el casamiento de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

De acuerdo con Vogue, "durante semanas Internet estuvo lleno de especulaciones sobre la fecha, el lugar, la lista de invitados". Además, mencionaron que "los famosos rumoreados como asistentes incluían a todo el mundo, desde Rio Ferdinand hasta Rihanna". "Al final, la boda de la pareja tuvo lugar en una fecha simbólica: el 11 de agosto, el décimo aniversario del día en que se conocieron por primera vez en una tienda Gucci en Madrid (España). En lugar de una celebración por todo lo alto, la pareja, que suma más de 750 millones de seguidores en Instagram entre los dos, se casó en su sala de estar", completaron.

Cristiano Ronaldo se casó con Georgina Rodríguez e impactó con un anuncio sobre su futuro (Vogue).

La empresaria argentina reconoció que la ceremonia íntima "fue exactamente como lo había imaginado". Incluso, contó finalmente: "Cuando era pequeña, soñaba con el castillo más grande, el carruaje más grande, el vestido más largo, una corona llena de diamantes. Y ahora digo: no. Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano todos los días. Pero algo íntimo... eso es más inusual para nosotros".