Boca vs. Lanús: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Torneo Clausura 2026, según la IA

Boca Juniors y Lanús se enfrentarán este viernes 28 de agosto desde las 21:30 hs en La Bombonera por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan similares en la tabla de posiciones y con la necesidad de sumar para afianzarse en la clasificación a los playoffs.

Boca vs. Lanús: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos equipos y sus tácticas, la inteligencia artificial estimó que el gran candidato a ganar el partido es Boca Juniors. El conjunto de la Ribera cuenta con un 52% de probabilidades de triunfo, mientras que la posibilidad de una victoria de Lanús se ubica en un 21% y el empate registra un 27%.

De acuerdo a la IA, las probabilidades señalan que Boca Junior ganará el partido

El pronóstico marca un triunfo del Xeneize por 2 a 0 (o 2 a 1 en una alternativa ajustada), impulsado principalmente por la fuerza de ser locales en La Bombonera y la jerarquía de sus piezas individuales en los metros finales.

En el análisis hombre por hombre, el Xeneize saca una leve ventaja en ataque gracias al momento futbolístico de Miguel Merentiel, quien ya demostró su capacidad goleadora en cruces previos ante este mismo rival. El peso de figuras experimentadas en el mediocampo le otorga mayor tenencia de la pelota y solidez estructural. Boca buscará consolidar la regularidad futbolística, habiendo mostrado sus mejores pasajes cuando logra imponer condiciones como local impulsado por su gente.

Por su parte, el Granate se presenta como conjunto combativo y ordenado, pero con cierta dificultad para sostener el ritmo en partidos de alta intensidad fuera de su estadio. Colectivamente, las métricas de rendimiento le dan superioridad al local en posesión, llegadas al área rival y porcentaje de pases logrados en el último tercio de cancha.

Antecedentes recientes entre Boca y Lanús

El historial reciente entre ambos favorece al equipo de la Ribera. El antecedente más cercano en la fase de grupos del Torneo Apertura 2026 finalizó con una contundente victoria 3 a 0 en favor de Boca, a pesar de ser visitantes en el Néstor Díaz Pérez. Además, sobre un balance general reciente, para la IA las estadísticas muestran que el Granate solo ha podido cosechar un triunfo en sus últimos cruces frente al Xeize, inclinando la balanza previa en favor de los dirigidos tácticamente para hacerse fuertes en casa.