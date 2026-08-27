Boca Juniors ya conoce cuándo enfrentará a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: fechas, horarios y todos los detalles.

Boca Juniors ya tiene definido su próximo gran desafío internacional. El "Xeneize" enfrentará a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, luego de haber dejado en el camino a Recoleta de Paraguay, y la Conmebol confirmó cuándo se jugarán los dos encuentros de una serie que tendrá su primer capítulo en La Bombonera y se definirá una semana más tarde en Brasil.

Cuándo juegan Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana

El primer partido entre Boca Juniors y San Pablo se disputará el martes 8 de septiembre desde las 21.30, en La Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tendrá la posibilidad de comenzar la serie ante su público y buscará conseguir una ventaja antes de viajar a Brasil. La revancha ya tiene fecha y horario confirmados: será el martes 15 de septiembre, también a las 21.30, en el estadio Morumbí. De esta manera, la clasificación a las semifinales se definirá en territorio brasileño.

Para Boca será una instancia clave dentro de un calendario cargado. Una semana antes de iniciar la serie internacional, el Xeneize deberá disputar los octavos de final de la Copa Argentina frente a Vélez, el miércoles 2 de septiembre. Además, en el ámbito local, visitará a Gimnasia en Mendoza antes de comenzar su camino ante San Pablo.

Cómo llegaron Boca y San Pablo a los cuartos de final

Boca consiguió avanzar después de superar a Recoleta y ahora tendrá como adversario a uno de los equipos brasileños más importantes que continúan en carrera en el certamen continental. San Pablo, por su parte, llegó a los cuartos de final tras eliminar a Bolívar. El conjunto paulista ganó 3-1 como local y terminó imponiéndose por 4-2 en el resultado global.

El equipo brasileño había tenido una buena actuación en la fase de grupos. Terminó primero en una zona que compartió con O'Higgins, Millonarios y Boston River, resultado que le permitió evitar la instancia previa a los octavos de final. Así, Boca tendrá por delante una serie exigente contra un rival que llega con confianza y que contará con la ventaja de definir en su estadio.

El cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la eliminación de River Plate frente a Independiente Santa Fe, el cuadro de la Copa Sudamericana quedó completamente definido.

Los enfrentamientos de los cuartos de final son:

Boca Juniors vs. San Pablo: ida en Buenos Aires y vuelta en San Pablo.

ida en Buenos Aires y vuelta en San Pablo. Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe: ida en Río de Janeiro y vuelta en Bogotá.

ida en Río de Janeiro y vuelta en Bogotá. Santos vs. Atlético Mineiro: ida en San Pablo y vuelta en Belo Horizonte.

ida en San Pablo y vuelta en Belo Horizonte. Cienciano vs. Montevideo City Torque: ida en Cusco y vuelta en Montevideo.

La presencia brasileña será predominante en esta etapa, con cuatro representantes entre los ocho mejores. Además de los equipos de Brasil y Boca, siguen en competencia clubes de Colombia, Perú y Uruguay.

Boca prepara un calendario decisivo

La serie frente a San Pablo aparecerá en medio de un tramo determinante para el equipo de Arruabarrena. Boca deberá combinar sus compromisos por el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El conjunto de la Ribera visitará primero a Racing por la sexta fecha del campeonato local. Luego recibirá a Lanús el viernes 28 de agosto, en el regreso a La Bombonera después de la mudanza temporal al estadio Ducó por los trabajos realizados sobre el campo de juego.

Después llegará el desafío ante Vélez por la Copa Argentina y, pocos días más tarde, el estreno ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El objetivo de Boca será aprovechar la localía en el primer encuentro para llegar con una ventaja al Morumbí. La serie comenzará el 8 de septiembre y se resolverá exactamente una semana después, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse en Brasil