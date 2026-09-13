Boca va por un refuerzo inesperado a última hora, por 4 millones de dólares

Boca Juniors acelera, sorpresivamente, por un refuerzo aunque ya cerró el mercado de pases para el fútbol argentino. El club presidido por Juan Román Riquelme desea completar el plantel profesional dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena después de la grave lesión de Tomás Aranda, la venta de Kevin Zenón a Atlas de México y la demorada vuelta de Adam Bareiro al equipo.

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El elegido en esta oportunidad es nada menos que Matías Alejandro Galarza, el mediocampista de contención de Talleres de Córdoba que tiene 24 años y ha exhibido un rendimiento positivo con esa camiseta en las últimas temporadas, desde su arribo en agosto del 2024. El ex Argentinos Juniors y Genk de Bélgica siempre fue del gusto del Presidente e ídolo del cuadro "azul y oro", aunque su juventud y otras cuestiones relegaron su contratación anteriormente.

Boca quiere como refuerzo a Matías Galarza, de Talleres de Córdoba

El "Xeneize" ya hizo una oferta formal de 4 millones de dólares por la totalidad del pase para quedarse con el destacado volante de "La T", en un puesto en el que Arruabarrena igualmente posee alternativas de sobra. La magia de Leandro Paredes muchas veces no es suficiente, aunque también cuenta en esa zona con Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y el juvenil Camilo Rey Domenech. Además, aparecen Tomás Belmonte y el chileno Williams Alarcón.

Galarza es un elegante típico "5" de 1.80 metro, 74 kilos y cualidades muy interesantes: buen primer pase, panorama, correcto juego aéreo, distribución de la pelota y criterio para decidir cuándo jugar corto o salir con un pelotazo largo en un sector neurálgico de la cancha. El bonaerense ya tuvo sondeos desde el exterior en los últimos mercados también, aunque por ahora determinó seguir en el conjunto de La Docta.

La lesión de Aranda le dio al "Xeneize" un cupo para poder reforzarse, aunque el plazo vencerá el lunes 14 de septiembre a las 20 y sólo es válido para sumar nombres que se desempeñen en el fútbol argentino o que se encuentren libres desde antes del 2 de septiembre. En un Talleres que no atraviesa un buen momento (es último en la Zona A), "Mati" es una pieza clave: jugó los 27 partidos que disputó su equipo en el año. Está con continuidad y en buen nivel.

Galarza, campeón con Talleres ante River y buscado por Boca.

Los números de Galarza en Talleres