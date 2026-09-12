Boca goleó a Central Córdoba en la Bombonera y sigue subiendo

Boca se floreó, venció 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, como local, en un partido por la novena fecha del Torneo Clausura de fútbol, jugado esta noche en el estadio la Bombonera ante una multitud.

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Los goles los marcaron el paraguayo Angel Romero, a los 5 minutos de la parte inicial, mientras que el ecuatoriano Enner Valencia aumentó sobre los 11. En el complemento, otra vez marcó Romero para Boca, a los 12, mientras que en el final descontó Martín Cuitiño para el conjunto santiagueño.

Gracias a esta victoria Boca quedó quinto en la Zona A, y clasificado para los play off, pero además, alcanzó el cuarto lugar en la Tabla Anual, muy cerca de los puestos que otorgan plazas para la Copa Libertadores del año próximo.

Boca impuso condiciones desde el inicio del encuentro, ya que a los 5 minutos se puso en ventaja a través de Romero, quien definió dentro del área tras una gran jugada colectiva. Solo unos instantes después, cuando corrían los 11 minutos, Valencia convirtió su primer gol en Boca, luego de una tremenda combinación entre Romero y Dylan Gorosito, que derivó en un muy preciso buscapié de este último para que el ecuatoriano solo tuviera que empujarla dentro del área chica.

El “Xeneize”, que es dirigido por Rodolfo “Vasco Arruabarrena”, terminó de liquidar el encuentro a los 11 minutos del complemento gracias a un tremendo derechazo desde afuera del área de Romero. Finalmente, cuando el pleito estaba liquidado y ya corrían 44 minutos del segundo tiempo, Central Córdoba pudo anotar su único gol del encuentro a través de Cuitiño, quien desvió de derecha tras un centro de Fernando Martínez.

En la próxima fecha, décima del certamen, Boca visitará a San Lorenzo, mientras que el equipo santiagueño recibirá a Defensa y Justicia.