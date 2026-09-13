Por qué no atajó Álvaro Montero en Boca frente a Central Córdoba

El arquero fue uno de los grandes ausentes en la noche del viernes tanto en el campo como en las tribunas

Muchas veces, las decisiones deportivas deben esperar a un costado del campo de juego y esto fue lo sucedió con Álvaro Montero que se quedó al margen del partido que Boca Juniors le ganó por 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el campo de juego de la Bombonera en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El arquero no se encontraba en el estadio, ni mucho menos en el país pero siguió la actuación de sus compañeros desde el exterior.

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El motivo de esta ausencia es uno que genera cierto dolor en la familia del jugador, debido a que, después del partido frente a San Pablo, quedó desafectado de la nómina de concentración contra el conjunto santiagueño porque se registró el fallecimiento de su abuela. Con el permiso de la institución, el arquero viajó hacia su país para estar junto al resto de su familia y así poder despedir a su ser querido.

En lo que respecta a lo deportivo, se estima que Montero se encontrará viajando en las próximas horas a la Argentina y que se sumará a la delegación que partirá hacia San Pablo para enfrentar al equipo local. Hay que recordar que la serie se encuentra 1-0 a favor del Xeneize y, con dicho resultado, avanzaría de ronda, es decir, a la semifinal de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Rodolfo Arruabarrena fue protagonista de una frase bastante particular que puso en duda cuándo se dará el regreso del arquero de Boca al país. "Tiene el vuelo de vuelta el sábado temprano. Es colombiano, siempre puede tardar un poquito más", expresó en plena conferencia de prensa. Si bien se registraron unas risas, el comentario no fue del todo bien recibido en el contexto en el que se produjo la ausencia.

¿Qué necesita Boca para pasar de ronda?

La Copa Sudamericana expone que Boca se encuentra arriba en el resultado global después de ganarle a San Pablo en la Bombonera por 1-0, gracias al tanto de Miguel Merentiel. Esto le alcanza para clasificarse a la instancia de semifinales y enfrentar al ganador de Independiente Santa Fe y Vasco da Gama, que empataron sin goles en el primer duelo.

En caso de que San Pablo anote un tanto, la definición de la serie se va a extender a la tanda de penales y el mejor de cinco será el que quedará con chances de alcanzar la gran final del certamen. Es importante recordar que tanto la ley del gol de visitante como el tiempo suplementario no se encuentran habilitados por la CONMEBOL en esta edición del campeonato. Solo en el último partido se habilita el tiempo extra de 15 minutos.