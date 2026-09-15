A Boca "le caen" 3 millones de dólares y Juan Román Riquelme sonríe: qué pasó

Boca Juniors celebra porque "le ganó" una disputa legal a Talleres de Córdoba por el caso de Cristian Pavón, por lo que en breve deberá cobrar 2.5 millones de dólares más los intereses, que redondearán una cifra total cercana a los 3 millones de la misma moneda. La "batalla" entre ambos clubes viene de larga data, aunque de a poco la situación va llegando a su fin.

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó, aunque con ciertas modificaciones, el fallo en primera instancia a favor del "Xeneize", por lo que la "T" tendrá que abonar una suma de dinero muy importante para la institución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien el cuadro azul y oro quiere cobrar dicho monto cuanto antes, desde "La Docta" intentan que el pago sea en cómodas cuotas.

El caso de "Kickán" tuvo muchas idas y vueltas desde el 2018, con argumentos desde los dos lados para quedarse con la fortuna que había de por medio. En julio del 2022, Pavón se fue libre de Boca y terminó en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos.

Por qué Boca "le ganó" a Talleres en la Justicia por el caso Pavón: el paso a paso

1. El acuerdo original y el adelanto (2018)

Durante la presidencia de Daniel Angelici en Boca y con Andrés Fassi al frente de Talleres, ambos clubes mantenían una excelente relación. En 2018, ante una cotización millonaria de Cristian Pavón (tasado en cerca de 50 millones de dólares), Boca le entregó a Talleres un adelanto de 2.500.000 dólares. Este dinero funcionaba como un anticipo de la plusvalía o ganancia que recibiría el club cordobés por una futura venta del delantero al exterior.

2. Pavón se va libre y el dinero desaparece (2022)

La supuesta transferencia al extranjero nunca ocurrió. Tras varios idas y vueltas, préstamos y conflictos contractuales, Cristian Pavón terminó su vínculo contractual con Boca Juniors y se marchó como jugador libre en junio de 2022 hacia el Atlético Mineiro de Brasil. Al irse libre, Boca no percibió compensación alguna, pero el adelanto de 2,5 millones de dólares ya había sido cobrado por Talleres años atrás y no fue reintegrado.

A Boca "le caen" unos 3 millones de dólares gracias al caso Pavón.

3. La nueva dirigencia de Boca inicia la demanda (2020)

Al revisar los balances de la institución, la comisión directiva comandada inicialmente por Jorge Amor Ameal y reactivada firmemente por Juan Román Riquelme detectó este adelanto por una venta inexistente. Al no llegar a un acuerdo en las mediaciones privadas, Boca inició una demanda judicial en noviembre de 2020 para exigir la restitución total del dinero en dólares más intereses.

4. El fallo de primera instancia (2025)

A fines de 2025, la Justicia Civil dictó una primera sentencia. Si bien le dio la razón a Boca en que Talleres no tenía justificación legal para retener ese dinero, determinó un monto menor al reclamado: obligaba a restituir 500.000 dólares y 69.750.000 de pesos. Esto se debió a cómo se habían pesificado ciertos tramos del pago original en 2018. Ambas partes apelaron la resolución.

5. El fallo definitivo de la Cámara de Apelaciones (septiembre de 2026)

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó la sentencia previa y falló a favor de Boca Juniors por la totalidad del reclamo. El dictamen obliga a Talleres a devolver los 2.500.000 dólares completos (o su equivalente en pesos a la cotización del dólar billete tipo vendedor del Banco Nación al día anterior del pago) más los intereses acumulados.

6. El impacto inmediato en el mercado: el pase caído de Matías Galarza (septiembre de 2026)

Este fallo judicial se dio a conocer en paralelo a las negociaciones que Boca y Talleres mantenían por el mediocampista.

Boca intentó utilizar la deuda de 2,5 millones de dólares a su favor como parte de pago para destrabar la compra del volante.

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, exigió saldar dicha deuda tomando el valor del dólar de 2018 (cuando cotizaba cerca de los $30 pesos).

Boca rechazó rotundamente esa postura. Debido al fuerte desacuerdo económico derivado del fallo del caso Pavón, las negociaciones se rompieron por completo y el pase de Galarza a Boca se cayó de forma definitiva antes del cierre del libro de pases.

Los números de Pavón en Boca