Así arrancarían hoy los promedios 2027 en el fútbol argentino: alarma en Newell´s y Talleres

La tabla de posiciones de los promedios en el fútbol argentino es sin dudas la más temida por todos, por lo que la calculadora en la mano es una situación permanente que se vive en el día a día en la Primera División. A ocho fechas del final de la etapa regular del Torneo Clausura 2026, todavía falta conocer los dos equipos que descenderán a la Primera Nacional y cuáles ascenderán desde la segunda categoría.
Si bien actualmente bajan Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata, aún hay 24 puntos en disputa que pueden modificar el escenario antes del inicio de los playoffs. El reglamento actual de la AFA para la Liga Profesional de Fútbol señala que descenderá el peor de la tabla anual y uno por los promedios, en tanto que si dicho conjunto es el mismo, pasará a descender el anteúltimo de la anual.
La novedad que arroja la tabla de promedios para 2027 por ahora es que Newell´s aparece muy complicado y demasiado abajo. Además, llama la atención la posición de Racing, que se ha acostumbrado a estar entre los cinco primeros en la última década y ahora estaría 16°. También sorprenden de manera negativa las ubicaciones de Estudiantes de La Plata (13°) y Talleres de Córdoba (23°).
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Así empezaría hoy la tabla de promedios 2027 en el fútbol argentino
- Rosario Central 106 puntos y 1.892 de promedio.
- Argentinos 103 puntos y 1.839 de promedio.
- Boca 103 puntos y 1.839 de promedio.
- River 92 puntos y 1.642 de promedio.
- Independiente Rivadavia 88 puntos y 1.571 de promedio.
- Vélez 84 puntos y 1.500 de promedio.
- Independiente 84 puntos y 1.500 de promedio.
- Lanús 84 puntos y 1.500 de promedio.
- San Lorenzo 83 puntos y 1.482 de promedio.
- Gimnasia (M) 35 puntos y 1.458 de promedio.
- Tigre 81 puntos y 1.446 de promedio.
- Barracas Central 81 puntos y 1.446 de promedio.
- Estudiantes (LP) 80 puntos y 1.428 de promedio.
- Gimnasia (LP) 79 puntos y 1.410 de promedio.
- Huracán 79 puntos y 1.410 de promedio.
- Racing 79 puntos y 1.410 de promedio.
- Belgrano 75 puntos y 1.339 de promedio.
- Unión 73 puntos y 1.303 de promedio.
- Deportivo Riestra 72 puntos y 1.285 de promedio.
- Instituto 71 puntos y 1.267 de promedio.
- Defensa y Justicia 71 puntos y 1.267 de promedio.
- Sarmiento 69 puntos y 1.232 de promedio.
- Talleres 65 puntos y 1.160 de promedio.
- Central Córdoba 65 puntos y 1.160 de promedio.
- Atlético Tucumán 61 puntos y 1.089 de promedio.
- Newell´s 60 puntos y 1.071 de promedio.
- Banfield 60 puntos y 1.071 de promedio.
- Platense 60 puntos y 1.071 de promedio.
- Aldosivi 46 puntos y 0.821 de promedio.
- Estudiantes (RC) 11 puntos y 0.458 de promedio.