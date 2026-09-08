Así arrancarían hoy los promedios 2027 en el fútbol argentino: alarma en Newell´s y Talleres

La tabla de posiciones de los promedios en el fútbol argentino es sin dudas la más temida por todos, por lo que la calculadora en la mano es una situación permanente que se vive en el día a día en la Primera División. A ocho fechas del final de la etapa regular del Torneo Clausura 2026, todavía falta conocer los dos equipos que descenderán a la Primera Nacional y cuáles ascenderán desde la segunda categoría.

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Si bien actualmente bajan Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata, aún hay 24 puntos en disputa que pueden modificar el escenario antes del inicio de los playoffs. El reglamento actual de la AFA para la Liga Profesional de Fútbol señala que descenderá el peor de la tabla anual y uno por los promedios, en tanto que si dicho conjunto es el mismo, pasará a descender el anteúltimo de la anual.

La novedad que arroja la tabla de promedios para 2027 por ahora es que Newell´s aparece muy complicado y demasiado abajo. Además, llama la atención la posición de Racing, que se ha acostumbrado a estar entre los cinco primeros en la última década y ahora estaría 16°. También sorprenden de manera negativa las ubicaciones de Estudiantes de La Plata (13°) y Talleres de Córdoba (23°).

Así empezaría hoy la tabla de promedios 2027 en el fútbol argentino

Así arrancarían hoy los promedios del descenso en 2027 (Promiedos).