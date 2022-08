Un ídolo y campeón con Boca destrozó al Pipa Benedetto: "Ya no va"

El ídolo y referente del "Xeneize" durante la década del 70', opinó sobre los conflictos del plantel y apuntó contra Darío Benedetto.

Las internas en el plantel de Boca, que quedaron expuestas en la pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano durante el entretiempo del partido ante Racing, siguen dando que hablar. Esta vez, el que no le esquivó al conflicto generado fue Jorge Ribolzi, ídolo y referente de la institución de los años 70', que remarcó la falta de líderes que tiene el plantel y apuntó contra el "Pipa" por las actitudes que tuvo con sus compañeros.

En diálogo con el programa radial Boca de Selección, al ser consultado sobre si el entrenador Hugo Ibarra está preparado para estar al frente de Boca, Ribolzi, que brilló en el "Xeneize" de Carlos "Toto" Lorenzo, no se guardó nada. "Yo creo que le falta. Si vos me preguntás a mí si Boca tiene líderes, yo te digo que no. El liderazgo no se lo propone uno, se lo dan los compañeros, ser líder significa el buen ejemplo, significa que a aquél que uno puede ver medio distraído, meterlo en el tema, hablar lo justo en el momento justo, son cosas importantes para un líder", comenzó diciendo. Y luego, manifestó: "Puede haber referentes, lo más cercano puede ser Marcos Rojo, pero no creo que haya líderes y le falta eso”.

"Tal vez aquel que tenga una trayectoria importante dentro de Boca, poniéndose la camiseta por muchos años puede ser un referento, pero no un líder. Nosotros, en nuestra época, teníamos (Rubén) "Chapa" Suñé, un segundo líder que era (Francisco) "Pancho" Sá. Después había jugadores referentes como (Vicente) "Tano" Pernía. Las cosas se manejan muy simples: si vos tenes que hablar con tu compañero, lo hacés a puertas cerradas y punto. No tenés mucha historia. Si yo tengo que hablar con alguien sobre un tema del partido o personal y lo hablo con el periodismo, ya está. Pasás a cuarto intermedio”, remarcó Ribolzi sobre cómo deberían haber actuado los jugadores durante los problemas grupales.

"Ruso" Ribolzi junto a Alfio Basile en la primera etapa exitosa en Boca.

El "Ruso" Ribolzi, insatisfecho con las actitudes de Darío Benedetto en el plantel

También el "Ruso" se refirió al enfrentamiento que tuvieron Benedetto y el defensor peruano en los vestuarios del "Cilindro" de Avellaneda, en donde criticó la actitud del delantero por viejos hechos.“No estoy de acuerdo para nada con lo que pasó entre ellos. Como tampoco estaba de acuerdo con lo que pasó con Agustín Almendra. Es su compañero (por Zambrano), más allá de los problemas que puedas tener. Agarralo solo, guialo, pegale un coscorrón en la cabeza pero no ir al periodismo. Esas son cosas que ya no van”, comentó el exayudante de Alfio "Coco" Basile.

Para finalizar, Ribolzi, que se encuentra alejado de la actividad profesional, dejó a entrever que alguien del plantel ventiló a la prensa los conflictos del plantel. “Uno lo vivió en primera persona y sabe que no hay otra forma de arreglar las cosas que puertas adentro, cuando vos abrís la puerta y la tirás afuera, listo, te tenés que bancar todo lo que viene”, explicó el Ruso, sin pelos en la lengua.