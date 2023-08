Un histórico de Boca Juniors criticó a Almendra por su pelea con Benedetto: "Callarse la boca"

A horas del encuentro de ida ante Racing por Copa Libertadores, un ídolo del "Xeneize" cruzó duramente al mediocampista.

La polémica entre Darío Benedetto y Agustín Almedra sigue sumando capítulos. El exjugador del "Xeneize" Alberto Tarantini se metió en la disputa pública y criticó de manera tajante al volante de la "Academia", a horas del cruce de ida de los octavos de final entre Boca Juniors y Racing.

Como si no fuera suficiente con una llave definitoria de de Copa Libertadores entre equipos argentinos, dos protagonistas le agregaron un plus. Tras el empate del equipo de Fernando Gago ante Unión de Santa Fe por 1 a 1 el pasado viernes, Almendra habló en conferencia de prensa y fue consultado por los recientes dichos de Benedetto, que en una entrevista con ESPN había adelantado que saludaría al mediocampista en el partido de copa.

Sin vueltas, Almendra disparó con munición pesada contra el “Pipa”: “Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad que yo ni lo saludaría”. Luego, cuando le preguntaron si le molestó lo que dijo el exjugador de Arsenal, continuó: “Sí, obvio, ¿cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante de todas las cámaras? Él mismo dijo que quedó como un buchón”. Estas última palabras no cayeron bien en Tarantini, ganador de la Libertadores en 1977, quien fue categórico con el jugador surgido de La Boca.

La dura crítica de Tarantini hacia Agustín Almendra

En diálogo con Boca de Selección, el "Conejo", que jugó en Boca entre 1973 y 1978, fue consultado sobre los dichos del mediocampista y dio su opinión sobre él: "Está mal hablar de donde vos estuviste trabajando, donde estuviste con tu compañero. Los problemas los tenes que hablar con las personas que corresponden. Y, a parte, hablar mal de un club con todas las posibilidades que se le dio, yo creo que no es la manera de agradecer”.

Tarantini, que también disputó el Mundial de 1978 en nuestro país, no se quedó ahí y fue aún más duro con Almendra, a quien le dejó un consejo con respecto a este tema: “La manera de agradecer es callarse la boca y ser agradecido con los que te ayudaron. Si vos tuviste un problema con una persona o X dirigente, solucionalo con él”.

Tarantini y el presente de Boca

El "Conejo", que también tuvo un paso por River, expuso su opinión sobre la actualidad del equipo de Jorge Almirón y palpitó el choque de LIbertadores frente a la "Acdemia": "Siento que todos los jugadores que llegaron, están a la altura. Boca tiene todas las posibilidades de superarlo a Racing, no me cabe la menor duda”.

Para finalizar, Tarantini habló maravillas de Valentín Barco, quien está cerca de ser transferido al fútbol inglés: "Lo veo como volante ofensivo. Haber jugador de marcador de punta le da la seguridad de cuando tiene que defender y atacar. Es un jugador con creatividad que, a medida que va pasando el tiempo, mejora más aún. El chico tiene mucha personalidad y categoría".