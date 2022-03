Un exdirigente macrista explotó contra Riquelme y arde Boca Juniors: "Le falta madurez"

Un exdirigente macrista estuvo en un programa de ESPN y apuntó directamente contra Juan Román Riquelme por la gestión que lleva a cabo en Boca Juniors.

La previa del Superclásico del fútbol argentino ya se vive en todos los programas deportivos. ESPN no es la excepción y el ciclo F10 entrevistó a un exdirigente macrista muy cercano a Daniel Angelici para dar su opinión sobre el encuentro. Entre algunas de las respuestas que brindó, fue muy crítico con Juan Román Riquelme y la gestión que lleva a cabo en Boca Juniors junto a Jorge Amor Ameal desde el año 2019.

Se trata de Carlos Mac Allister, quien se desempeñó como jugador en la institución y años después incursionó en la política. Se unió al gobierno de Mauricio Macri en 2015 y asumió como Secretario de Deportes de la Nación. Tiempo después, ocupando dicho cargo, recibió distintas denuncias por manejos irregulares y prácticas indebidas. El mismo exfuncionario fue quien cuestionó al mandamás del Consejo de Fútbol "Xeneize" por su labor en el club.

"River tiene la tranquilidad para jugar el clásico de saber que si se pierde no pasa nada. Y en Boca siempre hay alboroto, hasta cuando gana", lanzó Leonardo "Tato" Aguilera en pleno debate previo al Superclásico en F10. Segundos después, Mac Allister habló del presente boquense de cara al trascendental partido: "A Boca le falta paz interior hace mucho tiempo y no lo puede modificar. Me da la sensación que le falta madurez institucional y tiene que alcanzarla".

Por otro lado, el exdirigente de Mauricio Macri disparó contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol en general: "Todavía hay respuestas de los muchachos que están en el Consejo que parece que tienen 22 años y son futbolistas. Y eso es lo que tiene que cambiar para que después otras cosas cambien adentro. Si es el presidente más exitoso de la historia de Boca te hace una crítica y no la bancas, todo lo demás es política".

Las chances de Boca, según Mac Allister

El exjugador habló de las posibilidades que tiene el equipo de Sebastián Battaglia para enfrentar a los de Marcelo Gallardo: "Battaglia es un chico de la casa, pudo ordenar lo que estaba desordenado. Boca mejoró las incorporaciones y tiene muchas más chances de las que tenía antes. En su momento no agarró un plantel súper ordenado. Se reforzó mucho mejor. No sé que equipo tiene los cuatro centrales que tiene Boca, ni River los tiene".

El insólito allegado que recomendó a Boca jugar con la camiseta amarilla contra River

Según revelaron fuentes cercanas a la dirigencia de Boca Juniors en una entrevista con Olé, el responsable de la idea de jugar con la nueva camiseta es nada más y nada menos que un Chamán. La idea es que la energía cambie para que los dirigidos por Sebastián Battaglia reviertan el historial de los últimos años, favorable a los de Marcelo Gallardo. Las noticias no son todas malas, ya que se espera que Darío Benedetto y Óscar Romero vayan desde el arranque.

No es la primera vez que en el "Xeneize" buscan una ayuda espiritual. El famoso astrólogo boquense Giorgio Armas muy de vez en cuando lanza distintos pronósticos con respecto a los partidos y hasta dijo que en La Bombonera se hicieron trabajos de magia negra. Ahora la responsabilidad estará en manos del plantel, que vistiendo una nueva camiseta buscará la victoria ante el rival de toda la vida y en condición de visitante.