Un compañero destrozó a Martín Arévalo por mal compañero y lo acusaron de defender a Angelici: "Indignado"

Fue en pleno programa de Radio La Red y allí uno de los conductores de los programas apuntó contra el periodista por su doble vara ante Juan Román Riquelme.

En medio de la situación que vive Boca Juniors con respecto a la posible renovación de Agustín Rossi y la posterior salida del representante también hubo una fuerte discusión entre dos periodistas al hablar del tema. La tensión en el club, por ejemplo, recordó lo que ocurrió este último tiempo con el contrato del arquero. Ahora, al debatir la situación, hubo un picante cruce entre Martín Arévalo y Leo Gentili en Radio La Red que terminó en una acusación sobre las malas acciones que lleva adelante el periodista.

Después de que Jorge Amor Ameal salga a criticar a Rossi, el representante del arquero indicó, en diversos medios, cuánto dinero ofrece Boca y, además, cuanto puede llegar a ganar el jugador. Después de que ocurra esa declaración, el debate de lo que sucede en Boca tomó grandes dimensiones. Ahora, tanto Arévalo como Leo Gentili llevaron una fuerte discusión en el aire de Radio La Red. Allí Gentili apuntó contra el periodista cercano a Angelici donde apuntó: "Cuando las cosas van al terreno que vos imponés, llamás enseguida arriba a decir que te faltan el respeto". Así hace referencia a como Arévalo se queja de sus colegas tras una discusión y pide explicaciones.

El video completo

La conversación completa

Leo Gentili - No se instaló desde el club cuanto cobra. Salió de otro lado.

Martín Arévalo - No te enojes, como sos un negador serial.

LG- Eh, no te enojes.

MA -Como no me voy a enojar si sos un negador serial.

LG- No, no soy un negador serial. Estas un poco nervioso, cada periodista tendrá que hacerse cargo de lo que dijo. Yo te estoy diciendo que del club, me parece, por lo menos yo no vi una versión oficial hablando de dinero. Como si salió, cuando Angelici era presidente, el contrato de Riquelme en cadena nacional y no te escuche tan indignado como hoy.

MA- ¿El contrato de Riquelme? ¿Cuál es el contrato de Riquelme?



LG - Cuando era jugador, te digo. Yo te noto tan nervioso que te pido, por lo menos, respeto.



MA - Estás permanentemente hablando de Angelici, sacalo a Angelici del medio. Sos un negador serial.



LG - No soy ningún negador serial y te pido respeto porque, después cuando las cosas van al terreno que vos imponés, llamás enseguida arriba a decir que te faltan el respeto.

MA - Nono, no te equivoques.



LG- Y me parece de muy mal gusto que hables de colegas tuyos que no están presente.