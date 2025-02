Se terminó la novela de Paredes en Boca: la fulminante decisión del volante de la Selección Argentina

El volante de la Selección Argentina se quedará en la Roma al menos hasta junio de este año.

Se terminó una de las novelas más extensas de este mercado de pases: Leandro Paredes no regresará a Boca Juniors y continuará en la Roma hasta junio, fecha en la que finaliza su contrato con el club italiano. Horas después del triunfo del 'Xeneize' por 2 a 1 frente a Huracán en La Bombonera, se confirmó que el volante de la Selección Argentina no llegó a un acuerdo económico a pesar de las arduas negociaciones que llevó adelante el presidente Juan Román Riquelme para repatriarlo.

Según informó el periodista Gastón Edul, el objetivo será entablar nuevamente charlas para su vuelta a mitad de año, una vez que termine su vínculo con el Giallorossi. A pesar de que la prioridad era juntarlo con figuras del calibre de Edinson Cavani y Ander Herrera para disputar el Mundial de Clubes que tendrá lugar en Estados Unidos en junio, la posibilidad de "sacarlo sin costo a mitad de año" puede ser un facilitador para destrabar las charlas con el jugador y llegar a un acuerdo.

Los mensajes de Leandro Paredes en redes sociales que anticiparon su decisión: "No juzgues"

En los últimos días, el mediocampista con paso por la Juventus y el Paris Saint-Germain dejó varias pistas en sus redes sociales sobre su postura de regresar a Boca. El futbolista compartió la historia de Instagram que publicó en primera instancia su pareja: "No juzgues a una persona sin saber la verdad. Cuanto pelotudo suelto", soltó. "Las cosas como son. Te amo", acotó Paredes al respecto. Este posteo causó todo tipo de reacciones y le puso más misterio a su potencial regreso a Boca.

Además, Claudio Ranieri, su entrenador en la Roma, también disipó los rumores sobre su posible partida en una reciente conferencia de prensa. "¿Alguien pidió irse?", fue la pregunta de uno de los periodistas luego del 1-1 como local frente al líder Napoli, por la fecha 23 de la Serie A de Italia. Casi enojado, el entrenador respondió: "No, no vino nadie. Lo hubiera acompañado al aeropuerto... (risas)". "Necesitamos vender diarios y hacer algo de marketing en los medios. Nadie quiere irse, todos están bien", cruzó a la prensa finalmente. Paredes tuvo mucha presencia en los últimos encuentros del cuadro de la capital italiana, incluyendo en la victoria ante el Eintracht Frankfurt por Europa League para clasificar a la siguiente fase del certamen continental.

El posteo de Paredes en sus historias de Instagram.

El furioso mensaje del padre de Paredes sobre su vuelta a Boca: "Cerrar el orto"

El padre de Leandro Paredes, Daniel Paredes, disparó munición gruesa con relación a la frustrada vuelta del mediocampista de la Selección Argentina a Boca Juniors. En medio de los rumores acerca de la decisión en el mercado de pases por parte del volante de 30 años que juega en Roma de Italia, "Dani" recurrió a su cuenta de Instagram (@danielparedes1967) para replicar el mensaje de un perfil de fanáticos de "Lea".

En la historia se aprecia al ex PSG haciendo el típico gesto de "callarse", con la camiseta de la "Albiceleste" puesta, y agregaron: "No se olviden de comer fruta, tomar agua y cerrar el orto cuando no saben". Si bien no está claro a quién se refirió el hombre de 57 años, se deduce que fue directamente direccionado a algunos hinchas o a parte de la prensa deportiva, que aseguró que se cayó el regreso de "Lea" al "Xeneize" y todo dependerá de lo que ocurra en el mercado de mediados de año.