Ruggeri criticó a Barco por un lujo y generó discusión en ESPN: "¿Lo haría en la Selección'"

Oscar Ruggeri mostró su enojo con una jugada que realizó Valentín Barco ante Palmeiras.

Boca Juniors avanzó a la final de la Copa Libertadores, pero el triunfo ante Palmeiras no fue lo único que quedó de la noche en San Pablo. Valentín Barco volvió a ser protagonista en el "Xeneize" y Oscar Ruggeri lo criticó duramente por el lujo que tiró ante el "Verdao".

El "Colo" es la gran aparición en este Boca versión 2023. Si bien se venía hablando sobre cómo se destacaba en las divisiones inferiores, el talentoso zurdo mostró toda su calidad en Primera apenas debutó, sin embargo en algunos sectores de la televisión futbolera no aprueban sus lujos.

La dura crítica de Ruggeri y Cai Aimar a Barco

En el programa F90 de ESPN, la periodista Morena Beltrán reconoció el gran partido que tuvo el futbolista de 19 años y la personalidad que mostró en un escenario complicado como el Allianz Parque, por lo que estaba en juego, nada más ni nada menos que el pase a la final de la Libertadores de América.

Pero al exjugador de la Selección Argentina no le gustó el lujo que hizo el "Colo" de pararse encima de la pelota y salió al cruce Beltrán: "Morena, disculpame, le tienen que enseñar. Está bien que Cavani se le acerque y le diga algo. El chico juega recontra bien, está bárbaro que tire caños, sombreros y gambetee. Pero esto (la pisada con los dos pies) hay que evitarlo. Si vos tirás un caño o un sombrero, no te estás burlando. Eso de pararse arriba de la pelota, no está bien. Hay que corregírselo”.

Luego, Ruggeri fue por más y dejó en claro su disgusto por la acción del juvenil citado pro Javier Mascherano al Sub 20: "Es muy posible que lo llamen de la Selección, por eso les hago una pregunta. ¿Lo haría con la Selección eso de pararse arriba de la pelota? Está perfecto lo de Cavani, que lo corrija”.

El exentrenador "Cai" Aimar también apoyó al "Cabezón" y disparó ferozmente contra Barco: "Le tienen que dar una piña porque con eso te estás burlando”. El "Mono" Navarro Montoya fue otro de los que estuvo en desacuerdo con esa jugada y reflexionó: "Está en un proceso de formación en el que se tiene que dar cuenta de ciertas cosas. No nos olvidemos que tiene 19 años nada más”.

Lejos de terminar, el debate continuó por el remate de tres dedos que realizó Barco en un córner, que casi finaliza en el gol de Boca, pero Ruggeri volvió a juzgar la actitud del "Colo": "Si vos me decís que lo hablaron antes de tirar el córner, bueno. Pero si me hacés correr 70 metros hasta el área para pegarle así tres dedos...”.

Al ser consultado sobre si Diego Maradona alguna vez había realizado un córner de la misma manera, el exjugador de Boca y River profundizó su crítica hacia el juvenil: "Me tengo que ir a mi casa. No pueden comparar los nombres, es una vergüenza lo que decís. Maradona y Messi nunca hicieron eso”.