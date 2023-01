Nuevo problema de Chiquito Romero en Boca: qué definió Ibarra para el partido vs. Everton

El entrenador de Boca, Hugo Ibarra, tomó una sorpresiva decisión con el arquero de cara al partido del viernes contra Everton en la provincia de San Juan.

Sergio "Chiquito" Romero encendió las alarmas este miércoles en Boca Juniors durante el entrenamiento matutino y el entrenador, Hugo Ibarra, tomó una sorpresiva decisión de cara al amistoso del próximo viernes 13 ante Everton en San Juan. El arquero podría hacer su flamante debut en el "Xeneize" luego de haber arribado en 2022.

La firma del precontrato de Agustín Rossi con el Flamengo de Brasil, que se hará efectivo recién el 1 de julio, le abrió la posibilidad a los tres porteros restantes de empezar a luchar por el puesto aún con la permanencia del ex jugador de Defensa y Justicia al menos por el primer semestre. Todos los cañones apuntan a que "Chiquito" será la opción principal para reemplazar a Rossi, sin embargo, en los ejercicios de hoy por la mañana, esa hipótesis parece estar en duda.

Es que el ex arquero del Manchester United, quien arribó a Boca a mediados de 2022 con el pase en su poder, sufrió una molestia muscular y tuvo que retirarse del entrenamiento que se realizaba en el predio de Ezeiza. Si bien el problema nada tiene que ver con la operación de rodilla que se realizó Romero el pasado año, este contratiempo le impide seguir acumulando ritmo futbolístico.

Qué decisión tomó Hugo Ibarra con Sergio Romero

Más allá de que el Departamento Médico del club aún no informó ninguna lesión de "Chiquito", Ibarra decidió que se concentre para el encuentro del viernes por la noche ante el equipo chileno, en el estadio San Juan del Bicientenario, el mismo donde igualó sin goles ante Independiente.

La molestia muscular llega en el peor momento, ya que, el entrenador "Xeneize", tenía pensado que Romero hiciera su debut ante Coquimbo y que disputara, al menos, los primeros 45 minutos para luego ser reemplazado por Leandro Brey. Vale recordar que, ante el "Rojo", Rossi y Javier García atajaron un tiempo acada uno, por lo que habrá que esperar por la evolución del exarquero del seleccionado argentino.

Boca Juniors: Hugo Ibarra concentrará a Sergio Romero para el partido con Everton a pesar de las molestias musculares del arquero.

En cuanto a Rossi aún no hay información confirmada sobre su futuro cercano tras su firma con el "Mengao". Si bien sigue siendo parte del plantel, en el entrenamiento de este míercoles no formó parte del fútbol formal a pesar de que la idea prioritaria era darle rodaje a Romero y Brey. De esta forma, hay varios indicios de que ya no será el arquero titular del equipo de Ibarra.

El equipo que probó Ibarra en la práctica: la probable formación de Boca vs. Everton

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Valentini, Gabriel Aranda, Agustín Sandez; Martín Payero, Equi Fernández, Óscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.