Una vez más Boca sumó un nuevo escándalo en la previa del entrenamiento. Boca Juniors arde luego de la decisión de Miguel Ángel Russo de no contar más con dos jugadores del plantel luego de varias situaciones que tienen que ver con su comportamiento tanto adentro como fuera de la cancha. De esta forma Marcos Rojo y Marcelo Saracchi ya no serán parte del equipo y fueron enviados a entrenar por su cuenta.

Tanto Marcos Rojo como Marcelo Saracchi fueron expulsados del vestuario y no se le permitió la entrada. Según ESPN y TyC Sports, medios especializados en el mundo deportivo, se tomó además una decisión humillante, ya que la confirmación de que no serán más parte del equipo fue entregada por el utilero quien no le permitió la entrada al vestuario para cambiarse. De esta manera, los dos jugadores no podrán ser parte del torneo. Esto ocurrió luego de que el defensor central de Boca Marcos Rojo haya tenido un áspero cruce con Miguel Ángel Russo, entrenador del equipo.

El problema del martes ocurri[o luego de que el director técnico, acompañado por Claudio Ubeda, su ayudante de campo, decidiera que el zaguero de 35 años no forme parte de la charla que tuvo el CT con el plantel respecto al duro presente que atraviesa la institución azul y oro. Según trascendió, Russo expresó su deseo que solo formen parte de la conversación “aquellos jugadores que fueron convocados para el partido ante Huracán (que terminó en derrota por 1-0) y quienes viajaron con el plantel”, entre ellos el ex Manchester United y Marcelo Saracchi.

Ante esto, Rojo habría agarrado su bolso y mostrado, en malos términos, su descontento con Ubeda por la situación, mientras se retiraba de las instalaciones del Predio de Ezeiza sin formar parte de la práctica.

Riquelme piensa cambiar al Consejo de Fútbol tras la crisis en Boca

Después de lo ocurrido este último fin de semana en el partido frente a Huracán, la dirigencia de Boca Juniors empezó a cranear la posibilidad de que desaparezca o, incluso, que haya cambios en uno de los aspectos fundamentales de toda la cáupula del fútbol xeneize. Con Juan Román Riquelme se evalúa la posibilidad de que se cambie o se reemplace a parte del Consejo de Fútbol.

Luego de la caída 1-0 ante Huracán y del papelón que vivió Miguel Merentiel cuando tuvo que salir del campo de juego por un error de comunicación, ahora en Boca los principales apuntados pasaron a ser, nuevamente, los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca. Entre ellos están Mauricio Serna, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez. Esta situación de las últimas eliminaciones y, sobre todo, la última derrota parece que el fusible a desactivar será alguno de los integrantes o, incluso, una posible desarticulación del consejo por completo.