Migliore amenazó a los jugadores de Boca: "Dame cinco minutos"

El ex arquero Xeneize subió un posteo polémico a Instagram y pidió que ganen la Copa Argentina en Santiago del Estero

Boca Juniors llega al final del año envuelto en polémicas por problemas de indisciplina de algunos de sus futbolistas y crisis en el vestuario. De cara a la final de la de la Copa Argentina del próximo miércoles contra Talleres el clima no es el mejor. El ex arquero y fanático del Xeneize Pablo Migliore subió una historia a su cuenta de Instagram con un mensaje muy duro contra los jugadores.

"Dame 5´ en ese vestuario", escribió el Loco acompañado de la imagen de una bandera que decía "Jugadores: no le falten el respeto a la camiseta de Boca". El equipo dirigido por Sebastián Battaglia está viviendo un nuevo escándalo no por el empate como local contra Newell´s sino porque Sebastián Villa, Edwin Cardona y Carlos Zambrano volvieron tarde y alcoholizados o "intoxicados" a la concentración en el Hotel Intercontinental después de unas horas libres que les dio el entrenador.

Si bien el triunfo de ayer de Talleres contra Godoy Cruz en la semifinal de Copa Argentina aumentó las chances de clasificación de Boca a la próxima Copa Libertadores. la semana que viene tienen que jugar la final. Migliore también hizo referencia a este partido en la historia de Instagram ya que puso sin vueltas: "En Santiago tenemos que ganar".

La bandera que subió Pablo fue puesta en el predio Pedro Pompilio en 2014 cuando el equipo dirigido por Carlos Bianchi venía de perder el Superclásico con River, en la Bombonera, y contra Rosario Central de visitante, en un partido que empezó ganando. Antes de estas dos derrotas 2-1 venía de dos empates consecutivos ante Argentinos Juniors y Quilmes.

El ex arquero de Boca no fue el único con pasado en el club que se pronunció en estas últimas horas. El ex campeón del mundo con el Xeneize Cristian Traverso declaró en TyC Sports que los futbolistas que llegaron tarde a la concentración del lunes "se cagan en Boca" y que a "Cardona le chupa un huevo todo" haciendo referencia a los reiterados gestos de indisciplina del colombiano.

Los jugadores fueron sancionados por Battaglia sacándolos del equipo titular para jugar contra Newell´s pero Edwin y Villa ingresaron en el segundo tiempo para tratar de ganar el partido, lo que generó malestar en el resto del plantel porque los referentes habían dado el aval para que sancionen a los tres que habían sido protagonistas del escándalo, que no es el primero que tienen. Villa tiene una causa por violencia de género por golpear a su pareja Daniel Cortés en 2020 y este año abandonó la concentración para presionar a la dirigencia que lo vendieran al fútbol europeo ante una oferta del Brujas de Bélgica. Por su parte Cardona después de la Copa América se fue para Colombia sin autorización y al regresar debió hacer cuarentena, por lo que no pudo jugar ante Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Boca quedó eliminado.

Battaglia deberá definir si los utiliza en el partido del sábado contra Arsenal por la Liga Profesional para que agarren ritmo pensando en la final contra Talleres, si los guarda para el partido en Santiago del Estero o si les extiende la sanción y los minutos jugados contra Newell´s fueron los últimos de los colombianos en Boca.