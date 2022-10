Mauro Zárate reveló en Telefe su calvario familiar por haber pasado de Vélez a Boca: "Es feo"

Mauro Zárate reveló el calvario familiar que aún vive por haber pasado de Vélez a Boca en 2018. El video de la declaración del futbolista en PH, Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff en Telefe.

Mauro Zárate reveló el calvario familiar que todavía debe atravesar por haber pasado de Vélez a Boca a mediados de 2018. El atacante de 35 años fue señalado como "un traidor" por la hinchada del "Fortín", que lo insultó, lo hostigó y hasta lo amenazó cada vez que fue al Estadio Amalfitani con la camiseta del "Xeneize" en el fútbol argentino.

El actual delantero de Platense asistió a PH Podemos Hablar (Telefe) y se soltó ante las reiteradas preguntas del conductor Andy Kusnetzoff respecto a su controvertido pase de Vélez a Boca. Si bien también se refirió a otros temas personales, el testimonio que más impacto causó fue la pelea con buena parte de su familia por el simple hecho de haber dejado el club de Liniers para fichar con el de La Ribera.

Consultado acerca de cómo ocurrió aquella situación, el protagonista repasó lo ocurrido pocos meses antes, a inicios de 2018: "Tenía un problema en la rodilla, me rompo, estaba en Inglaterra, nos vamos de vacaciones a Dubai y me quedé jugando ahí antes de volver a Vélez". Si bien aclaró que allí "sale todo bien", al instante detalló: "Me presentan el precontrato para quedarme tres años más hasta que llama el presidente de Vélez para que venga el club a dar una mano, se estaba yendo a la B...". "Rompo el precontrato y vuelvo, sale todo bien, seguimos en Primera y ahí pasa lo de Boca", rememoró el entrevistado sobre lo sucedido en julio del mismo año.

Si bien no especificó los motivos por los que se marchó del "Fortín" pese a que había dicho que era "el único club de Argentina" en el que jugaría, también habló del reclamo de los fanáticos del conjunto de Liniers. "Yo al hincha nunca le pedí aceptación ni nada", declaró.

La crisis familiar de Mauro Zárate tras haber pasado de Vélez a Boca: "Una locura"

No obstante, cuando tomó esa decisión lo cruzaron públicamente algunos allegados, entre ellos su hermano y exjugador Rolando "El Roly" Zárate. Se trata de una familia que respira fútbol: dos de sus otros hermanos, Ariel "El Chino" y Sergio "El Ratón" Zárate, también lo hicieron de manera profesional. Con respecto al diálogo con ellos, Mauro reconoció: "Sigo distanciado. No vamos a volver a tener relación, es feo porque mi viejo era de decir que sigamos unidos y que los de afuera son de palo".

Visiblemente molesto por lo ocurrido, opinó que "pasó esto, una locura, los que se tengan que hacer cargo que lo hagan". "Si tenía que pedir disculpas, era a la gente de Vélez. Lo mío era jugar en Vélez, irme a Europa, volver y retirarme en Vélez, ese plan estaba armado por mí", se descargó en PH por Telefe. Incluso, repasó: "Era mi deseo y lo que iba a pasar en mi carrera. La lesión me cambió un poco, volví antes a Vélez, tenía la chance de venir a dar una mano porque el club se iba a la B".

Mauro Zárate reveló en PH su calvario familiar por haberse ido de Vélez a Boca.

Más allá de que actualmente se llevan mal, volvieron a unirse para despedir al padre de todos ellos, "El Rolo" Zárate, fallecido en julio de 2022. "Nos juntamos por última vez para ponerle la mano a mi viejo en el pecho, nos juntó mi mamá", dijo el invitado. Además, insistió con que "cada uno sabe lo que hizo" y amplió: "Yo estoy tranquilo, tanto con el club como con mi familia".

Para cerrar, recordó que "pasaron muchos años, pasaron muchas cosas y metieron a más gente, pusieron palabras que las dijo un familiar...". "Sabemos lo que tenemos que hacer con mi familia: darle amor a mi vieja, que ella sepa que estamos bien de salud y económicamente. Es una familia hermosa", completó.