La dirigencia de Boca no atraviesa días tranquilos. El mercado de pases no fue el esperado: solo consiguió un refuerzo -Marcos Rojo llegó inactivo y todavía no entrenó a la par del grupo- y se cayó la incorporación del colombiano Andrés Felipe Román a último momento, por una afección cardíaca que quedó a la vista tras los estudios. El descontento por la falta de incorporaciones se suma a los flojos resultados -todavía no ganó en lo que va del año- y la falta de rendimiento futbolístico del equipo. En el medio, hay problemas de denuncias (Cristian Pavón por abuso y Sebastián Villa por violencia de género) y discusiones internas, luego de ídolos que fueron desplazados de sus cargos con la llegada de Juan Román Riquelme.

Uno de los casos más destacados es el de Rolando Schiavi, histórico exjugador y uno de los más queridos por los hinchas. Recordemos que el "Flaco" se encontraba a cargo de la Reserva durante los últimos cuatro años de la gestión de Daniel Angelici pero, con la llegada de Jorge Amor Ameal, prescindieron de sus servicios. Este no dudó en mostrar su molestia por las formas en reiteradas ocasiones, tanto por redes sociales como por medio de diferentes entrevistas con medios conocidos. Y en esta ocasión, no fue la excepción.

"Vengo pidiendo hace bastante la cabeza de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini. Desde que llegaron, no hicieron una bien. Generaron puterío desde adentro, se portaron muy mal con el Flaco Schiavi, destrataron a Carlitos Tevez y no gestionaron un refuerzo como la gente", escribió el usuario Juan Pablo Orruño. Sin vueltas y sin importar las consecuencias, el ex defensor le puso "me gusta" al comentario. Si bien el fanático menciona a dos representantes del Consejo de Fútbol, indirectamente también está apuntando contra Román que controla todas las decisiones futbolísticas en las institución de la Ribera.

Schiavi y un posible juicio a Boca

Hace un tiempo, en diálogo con Radio La Red, Schiavi había dicho: “A veces tenés que salir de lugares donde uno tiene mucho afecto. Sé lo que pasa cuando viene gente nueva con su equipo de trabajo, pero creo que los jugadores que hemos ganado algo en el club siempre tenemos las puertas abiertas. Hoy mi futuro está enfocado en ser cada día mejor director técnico”. Al mismo tiempo, se ilusionó con la idea de poder ser DT de Boca en algún momento y aseguró que "los exjugadores que hemos ganado cosas en el club, vamos a volver". Destacó sus cuatro años en la Reserva y afirmó que creció como entrenador.

Frente a esto, "Schiavi" fue uno de los temas más hablados durante la tarde en redes sociales. Muchos hinchas lo defendieron y destacaron lo que dio por la camiseta del Xeneize como profesional; otros, defendiendo a la nueva dirigencia, criticaron el trabajo del "Flaco" en las inferiores y las grandes fallas que tuvo con los más chicos. Si bien no está confirmado, desde algunos medios partidarios marcaron la posibilidad de que le haga un juicio al club por el despido. ¿Nuevo problema en puerta?

El fuerte comunicado tras su despido, el año pasado: