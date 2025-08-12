Inter Miami busca a un jugador que fue clave en el fútbol argentino por millones de dólares.

Lejos de conformarse con la llegada de Rodrigo De Paul, Inter Miami va por otro refuerzo para jerarquizar su plantel y rodear a Lionel Messi. Se trata de Gonzalo Piovi, el defensor que brilló en Argentina, que buscó Boca Juniors y que llegaría al equipo de Lionel Messi por millones de dólares.

Según revelaron medios mexicanos y TyC Sports, Inter Miami abrió lleva negociaciones desde hace varios días con Cruz Azul por el defensor de 30 años y se encuentra cerca de cerrar la operación, en una suma que rondaría los 7 millones de dólares por el 100% de la ficha, por pedido expreso de Javier Mascherano.

Si bien el mercado de pases en Estados Unidos cierra el 21 de agosto, el medio Sky Sports aseveró que los dueños de Fort Lauderdale acaleraron en las últimas horas después de las quejas públicas de Javier Mascherano, quien aseguró varias veces que necesitana nuevos jugadores. Incluso, el "ok" del propio Piovi sobre la propuesta aumentó las chances de su llegada.

Aunque para el equipo de la "Máquina Cementera" el exfutbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata es un jugador importante, están dispuestos a negociar su salida si el monto de la venta se ejecuta sin varias cuotas y con el monto anteriormente detallado.

Cabe recordar que Piovi arribó al conjunto mexicano a comienzos del 2024, luego de que Cruz Azul pagara una suma cercana a los 4 millones de la moneda estadounidense y firmara un contrato hasta junio del 2026.

Desde su llegada allí, el jugador que puede desempeñarse como central o lateral por la izquierda lleva disputados 74 partidos, en los que brindó 6 asistencias y no marcó goles. A comienzos del 2025, el formado en Vélez Sarsfield tuvo una propuesta de Boca, pero los 9 millones que pedía el equipo azteca imposibilitaron su regreso a Argentina.

Los números de Gonzalo Piovi en su carrera

Partidos: 274.

Goles: 15.

Asistencias: 14

El primer gol de De Paul en el Inter Miami y la reacción de Lionel Messi

El ex-Atlético de Madrid y surgido en Racing, De Paul, fue el autor del primer gol con la camiseta del Inter Miami. El partido se jugó ante los Pumas de México, encuentro válido por la Leagues Cup. El tanto del exjugador de Racing estuvo acompañado de una reacción de Lionel Messi que, en este caso, lo miraba desde afuera de la cancha.

"Las Garzas", el equipo de Miami, venció 3-1 a los Pumas de la UNAM mexicano. El conjunto de Estados Unidos ganó con goles de Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Luis Suárez, de penal, picándola. Por su parte, el autor del gol de Pumas fue Jorge Ruvalcaba. Más allá de este resultado, el gol más festejado fue el del exjugador de Racing quien, de esta manera, anotó su primer gol en el fútbol de ese país.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 202 puso las tablas en el marcador, a los 45 minutos de la primera mitad, reavivando las esperanzas de “Las Garzas” de clasificar a los cuartos de final del torneo internacional que disputan equipos de Estados Unidos y México.