Ibarra reveló por qué dejó a Izquierdoz afuera de los concentrados: "Lo hablé con él"

El entrenador de Boca se refirió a la llamativa ausencia del "Cali" de la lista de concentrados para el duelo contra Talleres de Córdoba.

Hugo Ibarra, entrenador de Boca Juniors, sobre Carlos Izquierdoz: "Cali tuvo una molestia, no entrenó y no concentró. No hay más por decir".

Hugo Ibarra, entrenador de Boca Juniors, sobre Carlos Izquierdoz: "Cali tuvo una molestia, no entrenó y no concentró. No hay más por decir".

La conferencia de prensa de este viernes 15 del entrenador de Boca Juniors, Hugo Benjamín Ibarra, era muy esperada por varios frentes que se abrieron desde su llegada. Uno de los temas a tratar fue la quita de la capitanía de Carlos Izquierdoz y la llamativa no inclusión para el partido del sábado ante Talleres de Córdoba en "La Bombonera". Con respecto a esto, el DT manifestó que el "Cali" no estará disponible por tener una molestia en su pierna y que no había nada más por detrás de la decisión.

"Cali tuvo una molestia, no entrenó y no concentró. De hecho, hay un parte médico. Es un gran profesional y no hay mucho más para decir", comentó el ex-marcador lateral del "Xeneize" cuando le consultaron por la situación de Izquierdoz, quien no apareció en la lista de convocados para enfrentar al equipo cordobés.

A su vez, también dio su opinión el gesto que tuvo Marcos Rojo luego del gol a San Lorenzo, en la fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol y se refirió a las declaraciones de Darió Benedetto sobre el tema: "No puedo responder eso. Uno hace un gol y se abraza con quién quiere. Quizás esa pregunta es para Marcos. Benedetto expuso lo que él pensaba y no tengo nada más qué decir de ese tema".

Si bien quiso bajar las aguas en torno a la polémica que se había generado al quitarle la cinta de capitán al exjugador de Lanús y Santos Laguna, Ibarra detalló: "El subcapitán es Marcos y va a llevar la cinta, como corresponde. Quiero aclarar que mi decisión sobre Cali, lo hablé con él, es un gran profesional. No hay mucho más para decir".

El 11 ante Talleres, la situación de Almendra y Payero

El exentrenador de la Reserva de Boca confirmo el equipo titular que saldrá en cancha el sábado desde las 20.30: "Será el mismo que ante San Lorenzo. Rossi; Advíncula, Zambrano, Rojo, Fabra; Pol, Varela, Ramírez, Óscar; Villa, Benedetto".

Además, se refirió a Agustín Almendra que, a partir de la salida de Sebastián Battaglia, volvió a entrenar con el plantel de primera: "Almendra es un jugador de Boca y lo vamos a ir evaluando a medida que pasen los días, lo tuve en Reserva y ojalá se recupere pronto. Es patrimonio del club. Lo importante es que se ponga bien, lo antes posible, trabajando duro, como lo hizo siempre".

Para finalizar, el exjugador de Colón de Santa Fe destacó el momento en el que se encuentra Martín Payero, el último refuerzo en arribar al club: "Se está poniendo bien físicamente, vamos a ver la posibilidad de darle minutos".