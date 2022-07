Sebastián Villa no aceptó la propuesta de renovación con Boca: los motivos del delantero

Sebastián Villa no aceptó la oferta de renovación de contrato con Boca Juniors. Las razones por las cuales desistió de renovar.

Sebastián Villa no aceptó la oferta por parte de Boca Juniors para renovar su vínculo. El problemático delantero colombiano no continuaría en la institución una vez que finalice su contrato. El atacante, que ya amagó en varias ocasiones para irse del club, esta vez lo haría definitivamente.

"Sebastián Villa acaba de responder que no a la extensión de contrato que le propuso Boca. Se negó a aceptar la oferta. No son las condiciones que pretendía, respondió la gente que maneja a Sebastián Villa", contó el periodista Leo Gabes en ESPN. El vínculo del futbolista nacido en Colombia finaliza en el año 2024 y luego de ello, buscaría un nuevo rumbo.

El equipo periodístico de ESPN F12, comandado por Luciana Rubinska, habló acerca de este tema y la conductora dio su parecer al respecto: "Con los problemas que tiene Sebastián Villa, que haya dicho que no a una ampliación de contrato en la situación que está atravesando la verdad que es llamativo. Parecía que estaba con cierta tranquilidad en el plano futbolístico". Si bien la decisión del jugador llamó la atención, tiene sus razones.

En cuanto a los posibles destinos de Villa, varios clubes mostraron en los últimos años su interés, no obstante, esta situación puede cambiar debido a las denuncias recibidas por violencia de género que recibió y las causas judiciales que enfrenta en la Argentina. Tiempo atrás, Brujas de Bélgica realizó varias ofertas para contratarlo, pero desde el Consejo de Fútbol de Boca Juniors le bajaron el pulgar. Quien también se sumó a mediados del 2021 fue el Dinamo Moscú, de Rusia, pero su propuesta también fue insuficiente.

Darío Benedetto reconoció que el plantel de Boca amagó con no concentrar para el partido frente a Corinthians

Darío Benedetto contó que los jugadores tuvieron una reunión en la previa del encuentro ante Corinthians: "No puedo entrar en detalles. Queda entre el CDF y jugadores. Si hubo una reunión, si amagamos a no concentrar, sí hubo una discusión". Además, el "Pipa" agregó: "Pero pudimos ponernos de acuerdo, nos metimos en el partido. Hubo una discusión y quedó ahí. Concentramos y jugamos".

Luego, el "Pipa" añadió que hubo discusiones "pero es lo normal" y añadió: "Escuché que queríamos cobrar por perder. No sé quién las filtra, no me interesa. Nunca cobré por perder, tampoco me interesa. Son reuniones con los dirigentes están con una cosa, los jugadores con otra, hay discusiones, lo normal". Después también aseguró que la derrota "pegó mucho el partido de la Copa. No podíamos entrar como entramos".